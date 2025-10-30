Betrunkener drohte Passanten zu erschießen – Cobra stürmt Wohnung

Mit einer Gasdruckpistole und unter Alkoholeinfluss sorgte ein 48-Jähriger für Großalarm in Floridsdorf. Spezialeinheiten rückten mit schwerem Gerät an.

Ein 48-jähriger Österreicher löste am Mittwochabend einen umfangreichen Polizeieinsatz in Wien-Floridsdorf aus. Der Mann hatte damit gedroht, sowohl Passanten als auch Einsatzkräfte aus dem Fenster seiner Erdgeschosswohnung zu beschießen. Der Vorfall endete mit seiner Festnahme, Verletzte gab es keine.

Die Polizei wurde kurz vor 18:30 Uhr alarmiert. Aufgrund der Bedrohungslage rückten neben regulären Streifen auch Spezialeinheiten der WEGA und Cobra mit schwerem Gerät an. Der Verdächtige hatte sich in seiner Wohnung verschanzt und verweigerte jegliche Kooperation mit den Beamten.

Cobra-Einsatz

Trotz intensiver Bemühungen einer polizeilichen Verhandlungsgruppe zeigte sich der Mann uneinsichtig. Letztlich musste die Spezialeinheit Cobra eingreifen, um den alkoholisierten Mann festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten eine Gasdruckpistole.

Der Einsatz konnte kurz vor 23 Uhr beendet werden.

