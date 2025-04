Tödliches Osterei: 7-Jähriger stirbt durch vergiftete Schokolade

Ein tödliches Ostergeschenk erschüttert Brasilien: Was als süße Überraschung getarnt war, entpuppte sich als perfider Racheakt mit fatalen Folgen.

Ein vergiftetes Schokoladen-Ei forderte in der brasilianischen Region Maranhão das Leben eines siebenjährigen Jungen. Die Mutter Mirian Lira erhielt das vermeintliche Ostergeschenk am vergangenen Mittwoch per Motorradkurier. Dem Präsent lag eine Karte bei mit den Worten: „Mit Liebe, für Mirian Lira. Frohe Ostern.“

Der vermeintlich freundliche Gruß nahm eine bedrohliche Wendung, als Mirian später einen anonymen Anruf erhielt. Als sie die unbekannte Person am Telefon fragte, ob sie für das Geschenk verantwortlich sei, bekam sie nur die beunruhigende Antwort: „Du wirst noch herausfinden, wer.“

Tragische Folgen

Ungeachtet ihrer Bedenken öffnete die Mutter das Paket und kostete mit ihren beiden Kindern von der Schokolade. Ihr Sohn Luís klagte kurz darauf über Unwohlsein. Trotz schneller Einlieferung ins Krankenhaus verstarb der Siebenjährige innerhalb weniger Stunden.

Mirian und ihre 13-jährige Tochter zeigten ebenfalls Vergiftungssymptome, darunter Atemprobleme und blauverfärbte Hände. Beide werden derzeit noch medizinisch versorgt und schweben in Lebensgefahr.

Verdächtige Ex-Partnerin

Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich laut „Globo“ auf Jordelia Pereira Barbosa, 35 Jahre alt. Die Frau, die früher mit Mirians jetzigem Partner liiert war, wurde bereits festgenommen.

Die Ermittler vermuten, dass sie das Osterei mit Gift präparierte, um sich an der neuen Familie ihres Ex-Partners zu rächen.

Verbrechen durch Vergiftung

Toxikologen gehen davon aus, dass bei solchen Fällen häufig geschmacks- und geruchsneutrale Substanzen wie Arsen, Cyanid oder bestimmte Pflanzengifte zum Einsatz kommen. Diese lassen sich leicht in Nahrungsmitteln wie Schokolade verstecken. Die blaue Verfärbung der Hände bei den Opfern deutet auf eine gestörte Sauerstoffversorgung im Blut hin, wie sie bei einigen starken Toxinen auftritt.

Die Ermittlungsbehörden werden die Schokolade einer umfassenden toxikologischen Analyse unterziehen. Bei vergleichbaren Fällen ist die Beweissicherung durch Blut- und Urinproben entscheidend, da insbesondere schwere Metallgifte wie Arsen noch Wochen nach der Vergiftung nachweisbar sind.