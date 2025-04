Stromschlag auf Güterwaggon: 34-Jähriger schrie stundenlang um Hilfe

**Vier Stunden lag er schwer verletzt neben den Gleisen, nachdem ihn der Stromschlag traf. Der Slowake hatte einen Güterwaggon erklommen – mit fatalen Folgen.**

Ein 34-jähriger Slowake geriet in Wien-Donaustadt in den frühen Morgenstunden des Sonntags in eine lebensgefährliche Situation, nachdem er auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert war. **Gegen 3 Uhr nachts kam der Mann mit der Oberleitung in Kontakt und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.** Trotz seines kritischen Zustands gelang es ihm, sich von den Gleisen wegzubewegen und nach Hilfe zu rufen.

Stundenlange Hilflosigkeit

**Erst vier Stunden später, gegen 7 Uhr morgens, wurden Bewohner eines angrenzenden Gebäudes auf die verzweifelten Hilferufe aufmerksam** und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Der Bahnverkehr wurde daraufhin unverzüglich unterbrochen. Um zum Schwerverletzten vorzudringen, musste die Berufsfeuerwehr Wien Teile der Lärmschutzwand des Bahngeländes demontieren und so einen Zugang für die Rettungskräfte schaffen.

Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde der 34-Jährige umgehend in ein Spital transportiert.

Der Zustand des Mannes ist kritisch – er schwebt in Lebensgefahr.

Gefahr auf Bahnanlagen

Fälle wie dieser sind leider keine Seltenheit in Österreich. **Laut ÖBB werden jährlich etwa 30 Unfälle durch Stromschläge im Bereich von Bahnanlagen registriert.** Besonders gefährdet sind Jugendliche und alkoholisierte Personen. Die Hochspannungsleitungen stehen unter einer Spannung von **15.000 Volt**, wobei bereits die bloße Annäherung lebensgefährlich sein kann – ein direkter Kontakt ist nicht einmal notwendig.

Polizei und Bahnbetreiber führen regelmäßig Präventionskampagnen wie „Sicher am Zug“ durch, um auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Überlebende solcher Stromunfälle leiden oft ein Leben lang unter schweren Verbrennungen und anderen gesundheitlichen Folgeschäden.

