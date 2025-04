Im Wrack eingeklemmt: 26-Jähriger rast in Hofer-Filiale (FOTOS)

**Mitten in der Osternacht kracht ein Auto in einen Supermarkt. Für die Befreiung des eingeklemmten 26-jährigen Fahrers benötigten die Einsatzkräfte schweres Gerät.**

In der Osternacht wurden Einsatzkräfte zu einem dramatischen Verkehrsunfall nach Bad Goisern in Oberösterreich alarmiert. Kurz nach 4 Uhr morgens rückten die Feuerwehren Bad Goisern und Sankt Agatha aus, nachdem ein Fahrzeug im Bereich eines Kreisverkehrs an der B145 von der Straße abgekommen war und in die Fassade eines Einkaufsmarktes krachte. Der Aufprall führte zu massiven Verformungen am Fahrzeug, sowohl an der Front als auch am Dach. Der 26-jährige Fahrer wurde im Wrack eingeklemmt. Ein Anwohner, der durch den Lärm aus dem Schlaf gerissen wurde, setzte den Notruf ab.

Aufwendige Rettungsaktion

Im Kreisverkehr hatte der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war frontal in einen Supermarkt geprallt. Die Rettungskräfte standen vor der Herausforderung, den eingeklemmten Lenker aus dem völlig deformierten Wrack zu befreien. Für die aufwendige Rettungsaktion mussten die Feuerwehrleute gleich drei hydraulische Rettungsgeräte einsetzen – Spreizer, Schere und Rettungszylinder kamen ebenso zum Einsatz wie ein Pedalschneider und eine Säbelsäge. Nach der erfolgreichen Befreiung wurde der Schwerverletzte dem Notarzt und dem Rettungsdienst übergeben und anschließend ins Krankenhaus nach Bad Ischl transportiert.

⇢ 80-Jähriger 25 Kilometer als Geisterfahrer unterwegs – sogar nach Unfall



Erheblicher Sachschaden

Nach Abschluss der Personenrettung bargen die Einsatzkräfte das Unfallwrack mittels Feuerwehr-Kran. Auch am Gebäude des Einkaufsmarktes entstand erheblicher Sachschaden. Ein zerstörtes Glaselement musste von den Feuerwehrleuten provisorisch mit Holzplatten gesichert werden.

📍 Ort des Geschehens

Aufgrund der schweren Verletzungen des 26-jährigen Unfalllenkers konnte kein Alkotest durchgeführt werden. Zum Gesundheitszustand des Verletzten liegen aktuell keine Informationen vor.

Häufige Unfälle an Kreisverkehren

Der Unfall in Bad Goisern ist kein Einzelfall. In den vergangenen zwölf Monaten wurden laut Innenministerium in Oberösterreich über 170 Verkehrsunfälle mit Personenschaden verzeichnet, bei denen die Lenker im Bereich von Kreisverkehren die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Als Hauptursachen gelten laut Polizei Unachtsamkeit, überhöhte Geschwindigkeit und Sekundenschlaf. Welcher Faktor bei diesem nächtlichen Unfall ausschlaggebend war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.