TOP 10 der besten Arbeitgeber der Welt

Die Große Resignation – eine Flutwelle von Menschen, die freiwillig ihre Jobs kündigen, zeigt keine Anzeichen dafür abzunehmen.

Das globale Phänomen, das Anfang 2021 nach der Covid-19-Pandemie begann, veränderte den Arbeitsplatz. Neben höheren Löhnen, besseren Sozialleistungen, Aufstiegschancen und der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gilt für die Mitarbeiter nach eigenen Angaben zielgerichtetes Arbeiten als oberste Priorität.

In diesem Zusammenhang hat Forbes in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista die sechste Liste mit den weltbesten Arbeitgebern in diesem Jahr erstellt.

Um dieses Ranking zu erstellen, hat Statista 150.000 Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte aus 57 Ländern befragt, die für multinationale Unternehmen und Institutionen arbeiten, um festzustellen, welche von ihnen sich in den Bereichen Unternehmenswirkung und -image, Talententwicklung, Gleichstellung der Geschlechter und soziale Verantwortung auszeichnen.

Die Teilnehmer wurden gebeten, ihre Bereitschaft zu bewerten, ihren Arbeitgeber an Freunde und Familie weiterzuempfehlen und andere Arbeitgeber in ihrer Branche zu bewerten, die positiv oder negativ aufgefallen sind. Die diesjährige Liste besteht aus 800 Unternehmen, die die höchsten Bewertungen erhalten haben.

Top 10

Die Top-Ten-Unternehmen auf dieser Liste wurden hauptsächlich von Technologiegiganten besetzt, darunter Samsung (Nr. 1) aus Südkorea, Microsoft (Nr. 2) und IBM (Nr. 3). Alphabet überholte Amazon (das auf den 14. Platz zurückfiel) und belegte den 4. Platz, gefolgt von Apple auf dem 5. Platz. Delta bricht mit dem Muster, indem es auf Platz 6 einsteigt: 14 Plätze besser als letztes Jahr.

An siebter Stelle steht Costco Wholesale und an achter Stelle Adobe. Der Neunte ist Southwest Airlines und der Zehnte ist Dell Technologies. Das geheime Kriterium um in die Top-Ten-Liste zu kommen lautet Konsistenz. Während einige Unternehmen in einer oder mehreren Kategorien wie Talententwicklung, Gleichstellung der Geschlechter oder Wirtschaft gut abschneiden, bedeutet die Sicherung des ersten Platzes, dass ein Unternehmen in den meisten Kategorien gut abschneidet.