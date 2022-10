Box Legende Mike Tyson über Djokovic: “Der Beste”

Der legendäre Boxer Mike Tyson, der auch als großer Tennis-Fan bekannt ist, antwortete auf die Frage, wer der Beste im Tennis ist: Novak Djokovic, Rafael Nadal oder Roger Federer.

„Djokovic, definitiv. Und Federer. Wenn wir über Djokovic sprechen, ist es einzigartig, wie er sich während seiner Karriere von all diesen Verletzungen erholt hat. Weißt du, ich persönlich mag Novak, aber ich bin auch ein großer Fan von Roger. Als er in seiner Blütezeit spielte, schwebte er. Er ist ein kluger Spieler und dem ist nichts hinzuzufügen. Was Nadal betrifft, er ist ein großartiger Tennisspieler, aber sein Tennis ist nicht mit dem von Djokovic und Federer zu vergleichen”, sagte Tyson.

Und kürzlich sagte Tyson, dass der serbische Tennisspieler als der Beste in der Geschichte des “weißen Sports” eingehen wird.

„Novak Djokovic ist im Moment mein Favorit. Wenn er in guter Verfassung ist, schaue ich ihm sehr gerne beim Spielen zu. Er ist mein Favorit wegen seiner unglaublichen Genesung von Verletzungen und er hat grandiose Siege gegen Federer und Nadal verbucht. Ein echter Kämpfer”, gab Tyson bekannt.

