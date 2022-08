Sauerstoffflasche explodiert, Frau stirbt

Am Donnerstag kam es in einem Kaffeehaus in Bad Radkersburg (Steimark) zu einem tragischen Unfall: Die Sauerstoffflasche einer 56-Jährigen explodierte, die Frau verstarb.

Die 56-jährige Bewohnerin eines Pflegeheimes hat gegen 16:10 Uhr gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten das Café besuchen. Dort hat sie ihr Sauerstoffgerät, das Sauerstoff über Schläuche in die Nase leitet, benutzt.

Nachdem sie ihre Zigarette angezündet hat, kam es zur Explosion der Sauerstofflasche.

56-jährige atmete giftige Dämpfe ein

Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Laut Polizei erlitt sie ein Inhalationstrauma. Reanimationsversuche durch den Notarzt blieben erfolglos, die Frau erlag ihren Verletzungen.

Sie starb vermutlich an den giftigen Dämpfen, die sie eingeatmet hatte, berichten österreichische Medien.

