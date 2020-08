Trotz Kritik: Netflix setzt langersehnte Funktion um

In den kommenden Tagen will Netflix eine neue Funktion integrieren: User sollen die Abspielgeschwindigkeit von Serien und Filmen verändern können.

Wem das Schauen von Filmen oder Serien zu lange dauert, kann das Ganze künftig auf Netflix im Schnelldurchlauf abspulen. Die Abspielgeschwindigkeit soll künftig vom User angepasst werden können, wie die Streamingplattform in einem Blogposting bestätigte.

Zur Wahl stehen eine 1,25- und eine 1,5-fache Geschwindigkeit. Netflix schließt damit an den Hype rund um das „Speedwatching“ – also den Konsum von Serien und Filmen mit hohem Abspieltempo – an. Der Grundgedanke: Wer doppelt so schnell schaut, schafft auch doppelt so viele Folgen.

Doch auch für den umgekehrten Fall bietet der Streamingdienst eine Lösung an: Wem es zu schnell geht, etwa weil der Film in einer Fremdsprache geschaut wird, oder wer eine Szene im Detail analysieren will kann die Inhalte um das 0,25-fache bzw. die Hälfte reduzieren.

Zunächst für Android, später iOS

Netflix zufolge sollten die ersten Android-User bereits in den kommenden Tagen in den Genuss der neuen Funktion kommen. In Kürze soll die persönlich einstellbare Ablaufgeschwindigkeit auch auf iOS für die iPhone- und iPad-App getestet werden. Wie Netflix betont, sei die Funktion eine der am meisten nachgefragten aus der Community gewesen. Bei Filmemachern und Serienproduzenten war ein erster Vorstoß im Jahr 2019 auf heftige Kritik gestoßen.

Kritik von Filmemachern

Doch während die meisten Netflix-Nutzer von der neuen Funktion begeistert sein dürften, stößt sie bei den Kreativschaffenden eher auf Widerstand: Sie argumentieren, dass die Plattform die Inhalte so zeigen müsse, wie sie von den kreativen Machern vorgesehen seien.

Netflix hingegen verweist auf positive Reaktionen aus der Taubstummen- und Blinden-Community, welche die Funktion begrüßen. Außerdem führt Netflix an, dass eine derartige Funktion auch in Videorekordern und DVD-Playern zur Verfügung gestanden ist, und dass 80 Prozent der Netflix-Community Inhalte in einer Fremdsprache ansehen. Viele würden sich wünschen, dass sie die Inhalte oder auch einzelne wichtige Szenen bei Bedarf langsamer anschauen können.