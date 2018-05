Trump über Migranten: „Das sind keine Menschen, das sind Tiere“ (VIDEO)

Wenn der Schwiegersohn Präsident ist, müssen sich Schwiegereltern nicht um Visum sorgen

Amerika zeigt es allen anderen Ländern vor – so funktioniert Vetternwirtschaft auf hohem Niveau. Melanias Eltern dürfen dauerhaft in den USA bleiben, obwohl der Präsident die Regeln für den Familiennachzug drastisch ändern will. Dass Melania Trump einen sogenannten „Migrationshintergrund“ aufweist,…