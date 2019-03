Unerwartet: 19-jährige „Miss Teen Universe“ stirbt während Skiurlaub in Österreich

Teile diesen Beitrag:







Die ehemalige „Miss Teenager Universe“ Lotte van der Zee ist Anfang März an einem Herzinfarkt verstorben.

Das niederländische Model soll mit ihrer Familie einen Skiurlaub in Westendorf, Österreich, gemacht haben, als sie überraschenderweise einen Herzinfarkt erlitt und daraufhin verstarb.

Lesen Sie auch: Achtung: Diese Eigenschaften deines Sternzeichens verscheuchen jeden Mann! Du fragst dich, wieso deine Beziehung bis jetzt nie funktioniert hat und beginnst an dir zu zweifeln...

Auf dem Instagram-Account ihrer 19-jährigen Tochter teilen die Eltern Bert van der Zee und Eugeniek van het Hul mit: „Unsere Perle, unser Ein und Alles ist am Mittwoch, den 6. März, um 22.47 Uhr gestorben. Es ist unglaublich surreal, dass unsere über alles geliebte Lotte nicht mehr unter uns ist. Unsere Herzen sind gebrochen. Wir möchten uns bei euch allen für die Unterstützung und die herzerwärmenden Nachrichten bedanken.“

Dazu veröffentlichten sie das Bild, das die Blondine fröhlich in der verschneiten Landschaft zeigte.

In einem Posting zuvor erklärten die Eltern was geschehen war: die Familie machte gemeinsam Urlaub in Österreich, als sich das junge Mädchen an einem Nachmittag unwohl fühlte. Vom schlechten Gefühl kam es zum tatsächlichen Herzstillstand.

Die Rettung brachte das Model so schnell wie möglich in das nächste Krankenhaus, wo sie in ein künstliches Koma versetzt worden ist. Anschließend wurde sie in das Münchner Universitätsklinikum verlegt, doch die Ärzte konnten sie nicht mehr retten.

Die Eltern des 19-jährigen Mädchens bedankten sich auf Instagram für die Anteilnahme am Tod ihrer Tochter.

Auch die offizielle Seite des Schönheitswettbewerbs „Miss Teenager“ nahm Stellung zu dem Tod: „Jemanden zu verlieren, den wir geliebt haben, ist nicht leicht aber zu wissen, dass wir ein Teil ihres Lebens sein konnten, war eine wundervolle Reise. Wir realisieren jetzt, dass wir gesegnet waren, dass du dein Leben und deine Karriere mit uns geteilt hast. Unser tiefstes Beileid für deine Familie und Freunde.“