Vandalismus auf Friedhof: 14 Gräber mit Brecheisen aufgehebelt

Niederösterreich: Unbekannte verwüsteten in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen Friedhof – die Polizei tappt noch im Dunkeln.

Auf dem Friedhof in Berndorf im Bezirk Baden wurden zwischen dem 6. und 9. April 2026 insgesamt elf Gruften sowie drei Erdgräber beschädigt. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilt, hoben die unbekannten Täter Steinplatten mithilfe eines Brecheisens oder vergleichbaren Werkzeugs unter erheblichem Kraftaufwand an. Den Ermittlern zufolge dürften die Taten in den Nachtstunden begangen worden sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich in der Region derartige Vorfälle ereignen. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass die betroffenen Gräber im Vorfeld während der Tagesstunden ausgekundschaftet wurden. Zu möglichen Motiven oder allfällig entwendeten Gegenständen äußern sich die Behörden derzeit nicht.

Zeugen gesucht

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen. Gesucht werden insbesondere Wahrnehmungen zu ungewöhnlichen Fahrzeugen oder Personen im Bereich des Berndorfer Friedhofs – sowohl nachts als auch tagsüber – im genannten Zeitraum oder in den Tagen davor.

Meldungen können bei jeder Polizeidienststelle in Niederösterreich oder direkt beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059 133 30-3333 erstattet werden.

Darüber hinaus appelliert die Polizei an die Bevölkerung, künftig verdächtige Vorkommnisse rund um Friedhöfe unverzüglich über den Notruf 133 zu melden.