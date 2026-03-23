VKI siegt gegen Temu: Plattform muss Jugendschutz verbessern

Temu gerät in Österreich unter Druck – ein rechtskräftiger Vergleich zwingt die Plattform nun zu konkreten Konsequenzen.

Die chinesische Shopping-Plattform Temu ist in Österreich zu weitreichenden Verbesserungen beim Jugendschutz sowie zu mehr Transparenz bei personalisierten Produktempfehlungen verpflichtet worden. Grundlage dafür ist ein gerichtlicher Vergleich, der auf eine Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) zurückgeht, wie mehrere Medien am Montag berichteten. Bereits zuvor hatte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) das Unternehmen wegen irreführender Praktiken auf dem Shoppingportal abgemahnt. Hintergrund war eine UWG-Beschwerde des Handelsverbands, die unter anderem falsche Behauptungen zu begrenzter zeitlicher Verfügbarkeit von Angeboten, irreführende Behauptungen zu Preisreduktionen und falsche Angaben zu angeblicher Warenknappheit umfasste.

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Jugendschutz & Transparenz

Konkret muss Temu durch digitale Altersverifikation gewährleisten, dass Minderjährige künftig keinen Zugang zu Erotikprodukten oder potenziell gefährlichen Artikeln wie Messern erhalten. Diese Verpflichtung ist Teil des rechtskräftigen Vergleichs. Darüber hinaus werden auch intransparente Produktempfehlungen künftig eingeschränkt: Nutzerinnen und Nutzer erhalten die Möglichkeit, personalisierte Vorschläge gezielt abzuschalten oder per Klick zu deaktivieren.

Zu den offenzulegenden Informationen zählen unter anderem die wesentlichen Einflussfaktoren der eingesetzten Algorithmen, deren jeweilige Gewichtung sowie die Rolle von Nutzerverhalten und Profildaten. „Diese Informationen müssen in klarer und verständlicher Sprache bereitgestellt und über eine direkte Verlinkung von der Suchergebnisseite abrufbar sein“, sagte die SPÖ-Staatssekretärin.

Königsberger-Ludwigs Reaktion

„Wer in Europa Geschäfte macht, muss sich auch an europäische Regeln halten“, erklärte Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung. Der Vergleich sei seit Freitag rechtskräftig. „Künftig muss transparent dargestellt werden, nach welchen Parametern Inhalte wie Produkte, Werbeaktionen oder Bewertungen gereiht und empfohlen werden“, so Königsberger-Ludwig.