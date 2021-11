Von Kinderschokolade bis “House of Gucci”: Belgrader Model erobert Hollywood

Alessandro Egger, ein Junge aus Belgrad, spielt in einem der größten Hollywood-Blockbusters dieser Saison mit und sprach in einem Interview ehrlich über seine Karriere, Nostalgie für Serbien und Star-Regisseur Ridley Scott.

Alessandro Egger, Sohn einer Serbin und eines Niederländers, aufgewachsen abwechselnd in Belgrad, Mailand und Monaco, schaffte es nach einer Reihe von Erfolgen im Modebusiness, neben Lady Gaga und Al Pacino im Filmhit “House of Gucci” mitzuspielen. Sein magisches Lächeln machte ihn zu einem der bekanntesten Gesichter der Welt. Was die meisten nicht wissen, Eggers Gesicht strahlte lange von der Kinderschokoladen Verpackung in die Welt hinein. Seine Mutter Chris, enge Freundin von Prinz Philip und eine sehr einflussreiche Frau an europäischen Höfen, öffnete ihm die Türen der Welt, die Normalsterbliche nur in den Medien sehen. Eliteschulen, Castings für Werbespots, erste Rollen, das war für Alessandro eine Selbstverständlichkeit.

Versace beeindruckt

Nachdem er einen Werbespot für “Kinder” gedreht hatte, begann er mit den Dreharbeiten zu den Serien “The Band”, “A Doctor in the Family” und “Shades of Truth”, die zu den beliebtesten in Italien zählten. Er spielte Seite an Seite mit Christopher Lambert, Milena Vukotić und in der Modewelt fand er schnell Freunde wie Donatella Versace und Domenico Dolce. “Ich habe erst mit 21 angefangen zu modeln. Ein paar Monate nach den Dreharbeiten in Rom, wo wir die Serie Medico in famiglia gedreht haben, kehrte ich nach Mailand zurück und suchte einen Job. Ich ging zu Versace und fragte, ob sie einen Kellner oder einen Verkäufer brauchen, und der Casting-Direktor hat es gehört. Es war wie im Film, er stand hinter mir und er sagte mir nur ‘Komm mit'”, erzählte der Schönling.

“Er hat mich vermessen und am nächsten Tag saß ich schon mit Donatella Versace zusammen.Es war sehr interessant, sodass ich mich dann entschieden habe, die Schauspielerei ein bisschen aufzugeben. Es hat viel Mühe gekostet, viel Training, Diät und Vorsprechen. Aber von klein auf versuche ich, womit auch immer ich beginne, in dem Bereich Gold zu gewinnen, dafür habe ich immer gekämpft und ich denke, genau das hat mir gute Ergebnisse gebracht”, verrät Egger sein Erfolgsrezept. Bisher hat er an mehr als 50 Modenschauen teilgenommen, für renommierten Marken wie “Versace”, “Dolce Gabbana”, “Armani”, “Moncler”, “Zenia”, “Trusardi”, “Moschino” und “Calvin Klein”.

Serbische Wurzeln entscheidend

Für Belgrad empfindet der junge Mann immer noch viel Nostalgie. “Ich vermisse das Essen, meine Leute, die Gebäude, den Geruch von türkischem Kaffee in meiner Gegend, meinen Onkel, das Dorf, den Park und die Bänke darin, den Markt, die Cafés, all das”, sagte er. Kürzlich sprach er in einem italienischen Radiosender über seine Beteiligung an dem Blockbuster “House of Gucci”: “Wie immer in solchen Fällen kommt der Anruf, wenn man es am wenigsten erwartet. Ich habe nachmittags geschlafen und bin dann aufgewacht und habe die Mail gelesen: “Ridley Scotts würde dich gerne in der Rolle sehen”. Was den Regisseur am meisten fasziniert haben soll, war Allessandros Herkunft und die Geschichten von Serbien und Belgrad.