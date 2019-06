Was steckt hinter den 7 bekanntesten Memes der Welt?

Für die, die noch nicht wissen, was Memes sind: Das sind Bilder, die mit einem kurzen Text versehen sind und auf sozialen Medien geteilt werden. Sie werden ein Internetphänomen oder Internet-Hype, wenn sie sich schnell über das Internet verbreiten. Wir haben für dich die Geschichten hinter den bekanntesten Memes der Welt aufgelistet.

Auf dem Foto „Distracted Boyfriend“ („Abgelenkter Freund“) befinden sich zwei Freizeitmodels mit den Pseudonymen Laura und Mario – die Frau im roten Top ist unbekannt. Dieses Foto wird benutzt, um irgendeine Form von Verrat zu zeigen. Es ist entstanden worden, als die drei ein Stockfoto stellten, das Untreue auf lustige Weise zeigen sollte.

Is the Distracted Boyfriend meme still hip? pic.twitter.com/NaQaPomqli

— W. E. B. YA BOI (@chickcheney) June 21, 2019