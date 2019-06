Was du ab Mittwoch auf keinen Fall mehr machen solltest!

Die Wetterstationen sind sich einig – ab Mittwoch müssen wir mit einer wahren Hitzewelle rechnen, in der wir Temperaturen von 30 bis 38 Grad erwarten können. Die bevorstehende Sahara-Hitze birgt so manche Gefahren. So schützt ihr euch davor!

Auf folgende Dinge solltest ab Mittwoch auf jeden Fall verzichten:

Intensiver Sport



Grundsätzlich soll man bei Temperaturen, wie sie zurzeit herrschen, nur am Morgen oder abends Sport betreiben. Intensive Aktivitäten jeglicher Art können bei derartigen Temperaturen zu Kreislaufproblemen führen. Stattdessen lieber ab aufs Fahrrad, ins Schwimmbad oder einfach mal einen lockeren Spaziergang machen.

Kalt duschen

Zwar schwören viele darauf, aber Duschen mit kaltem Wasser signalisiert dem Körper nur, dass er sich aufwärmen muss. Zudem kommt es durch die Kälte nur zu einer Verengung der Blutgefäße. Unser Organismus kann die gespeicherte Wärme nämlich nicht richtig abgeben.

Überhitzt ins kühle Nass

Weder Mensch noch Tier sollte überhitzt ins kalte Wasser springen. Zwar wäre einem das angesichts der steigenden Temperaturen am liebsten, dennoch wird aufgrund des hohen Kontrasts davon abgeraten. Stattdessen sollte man sich durch ein paar vorsichtige Wasserspritzer vorerst auf das kühle Nass vorbereiten.

