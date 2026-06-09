Wien Energie dreht 4 Tage lang Warmwasser ab – diese Bezirke betroffen

Kein Warmwasser, keine Heizung – und das tagelang: Wien Energie sorgt in zwei Bezirken für ungewöhnliche Zustände.

Hunderte Haushalte in Wien-Penzing und Wien-Ottakring müssen sich auf eine mehrtägige Unterbrechung der Fernwärmeversorgung einstellen. Laut Wien Energie sind rund 140 Hausanschlüsse betroffen. Wien Energie hat die betroffenen Kundinnen und Kunden bereits schriftlich informiert: Von Donnerstag, dem 25. Juni, sechs Uhr früh, bis Montag, dem 29. Juni, neun Uhr vormittags, wird weder Warmwasser noch Heizung zur Verfügung stehen.

Revision & Leitungsbau

Begründet werden die Arbeiten mit der jährlichen Revision der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig – der ältesten Anlage dieser Art im Wiener Versorgungsnetz. Im Informationsschreiben an die Haushalte heißt es dazu: „Einmal im Jahr legt unsere älteste Müllverbrennungsanlage, Flötzersteig, eine Pause ein und wird einer gründlichen Inspektion unterzogen. Das stellt sicher, dass Sie auch in Zukunft eine verlässliche Fernwärmeversorgung haben. Heuer modernisieren wir zusätzlich die Fernwärmeleitungen in Ihrer Gegend.“

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Parallel zur Revision werden also auch die Leitungen im betroffenen Gebiet erneuert – zwei Maßnahmen, die zeitlich zusammengelegt wurden. Für die Dauer des Ausfalls stellt Wien Energie mobile Duschmöglichkeiten in der Nähe der betroffenen Gebiete bereit. Zusätzlich wurde eine eigene Informationsseite zu den Wartungsarbeiten eingerichtet, wie das Stadtmagazin Heute berichtet.

Politische Kritik

Die angekündigte Abschaltung hat inzwischen auch die Wiener Lokalpolitik auf den Plan gerufen. FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp übte scharfe Kritik an der Dauer der Maßnahme: „Es ist unfassbar, dass Ludwigs SPÖ Wien mehr als vier Tage lang das Warmwasser abdreht. Mir ist keine derart lange geplante Warmwasser-Unterbrechung bekannt, die jemals in der Zweiten Republik stattgefunden hat. Das ist unzumutbar und muss sofort rückgängig gemacht werden.“

Nepp forderte darüber hinaus Auskunft darüber, wie viele Haushalte konkret betroffen sind und ob vergleichbare Abschaltungen künftig auch in anderen Bezirken geplant seien.