Wien-Ottakring: Serben versteckten Kokain und Heroin zu Hause

Schlag gegen die Drogenszene in Wien-Ottakring: In einer Wohnung fanden Ermittler nicht nur drei Verdächtige, sondern auch beachtliche Mengen Heroin und Kokain.

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hat am Dienstagabend in Wien-Ottakring einen Erfolg gegen den Drogenhandel verzeichnet. Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien wurden drei serbische Staatsangehörige in einer Wohnung vorläufig festgenommen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 33 und 44 Jahren sowie eine 34-jährige Frau.

Drogenfund in Ottakring

Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten erhebliche Mengen illegaler Substanzen. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte rund 2,5 Kilogramm Heroin und knapp ein Kilogramm Kokain sicher. Zusätzlich fanden die Ermittler bei den männlichen Tatverdächtigen Streckmittel (Substanzen zur Drogenverdünnung) und Bargeld in einer für die Drogenszene typischen Stückelung.

Alle drei Personen befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Die Untersuchungen wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels sind noch nicht abgeschlossen und werden fortgesetzt.