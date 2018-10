„X-Factor: Das Unfassbare” – neue Folgen kommen im November!

Kaum eine Serie zog so viele Zuschauer über einen derart langen Zeitraum in ihren Bann und bald können wir uns über neue Folgen freuen! „X-Factor: Das Unfassbare“ kehrt am 4. November 2018 zurück auf unsere Bildschirme!

Lesen Sie auch: Hanuma kocht Tiramisù- und Raffaellokugeln (VIDEO) Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Moderator Jonathan Frakes lehrte seine treuen Zuseher Ende der 90er Jahre wöchentlich das Fürchten und gilt inzwischen als absolute Kultfigur. Der deutsche Privatsender RTL II strahlt „X-Factor: Das Unfassbare“ am 4. November 2018 bereits 20 Jahre aus. Zum großen Jubiläum erwartet Mystery-Fans ein ganz besonderes Geschenk.

Vor 20 Jahren wurde die erste Folge der Grusel-Serie, in der es um parapsychologische Phänomene ging, im deutschen TV ausgestrahlt. In „X-Factor: Das Unfassbare“ wurden pro Folge jeweils fünf unerklärliche Geister-Geschichten gezeigt. Am Ende der Folge wurde dann enthüllt, ob es sich dabei um frei erfundene Storys oder tatsächliche Ereignisse handelt.

Auf RTL II erwartet eingefleischte X-Factor-Fans am 4. November ein wahrer Mystery-Marathon. Ab 9:40 Uhr werden neun „alte“ Folgen ausgestrahlt. Den absoluten Höhepunkt bilden ab 18:15 zwei neue Jubiläumsfolgen unter dem Titel „X-Factor: Das Unfassbare kehrt zurück“. Das dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen.