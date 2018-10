Serbische Sängerin packt aus: So viel Kohle braucht die Estrada zum „Überleben“!

Auch wenn viele glauben, dass die Balkan-Stars in Saus und Braus leben, so erzählt eine serbische Sängerin von ihrem Leben im ständigen Minus.

Ihrer Erzählung nach, sei sie nur eine von vielen Sängerinnen, die solch ein Leben führt und regelmäßig auf Kredite angewiesen ist, zum zu überleben. Außerdem ist sie alleinerziehende Mutter, was die Situation für sie noch erschwert. Alle Sänger in Serbien müssen rein rechtlich gesehen gemeldet sein, ihre Einnahmen genauestens melden und dementsprechende steuerliche Abgaben leisten. Die Sängerin gab im Interview für „Kurir“ eine Aufstellung ihrer monatlichen Ausgaben:

Styling

Ständige Auftritte im TV und in Diskos verlangen auch jedes Mal ein neues Outfit. Laut der Interviewten kostet ein komplettes Styling in Serbien 100 Euro (die Kleidung und Schuhe wird meist nur ausgeliehen). Aufgrund der Tatsache, dass sie jeden Freitag, Samstag und Sonntag einen Auftritt hat und rund vier Mal pro Monat im TV zu sehen ist, belaufen sich ihre monatlichen Ausgaben für den Stylisten auf 1.500 Euro. Zusätzlich dazu kommt noch der Frisör und der Make-up-Artist der mit 900 Euro/Monat zu Buche schlägt.

2.400 Euro/Monat

Schule und Kindermädchen

Der Nachwuchs der Stars besucht in den meisten Fällen Privatschulen, so auch die Kinder der Sängerin, die ihre monatlichen Ausgaben öffentlich machte. Für die Grundschule ihrer Tochter im Teenageralter bezahlt sie 2.000 Euro/Monat, während die Kinderkrippe 400 Euro/Monat kostet. Aufgrund ihrer nächtlichen Arbeitszeit ist sie zudem auf ein Kindermädchen angewiesen (500 Euro/Monat).

2.900 Euro/Monat

Körperpflege, Fitness und Chauffeur

„Die nächtliche Arbeit hinterlässt Spuren an meinem Gesicht und Körper, weshalb ich regelmäßig kosmetische Behandlungen in Anspruch nehme“, erzählte die Sängerin. Neben Gesichtsbehandlungen geht sie nämlich regelmäßig zu Anti-Cellulite-Massagen und verfügt über einen privaten Fitnesstrainer (940 Euro/Monat). Außerdem verfügt sie über einen Chauffeur, der sie nicht nur zu ihren Auftritten fährt, sondern auch die Kinder in die Schule bringt, insofern die Sängerin keine Zeit dafür hat (500 Euro/Monat).

1.440 Euro

Wie viel die Sängerin monatlich ausgibt, lest ihr auf der zweiten Seite!