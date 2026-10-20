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Bahnunfall

Züge bei Schwechat in Flammen ausgebrochen

Züge bei Schwechat in Flammen ausgebrochen
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit |

Eine weithin sichtbare Rauchsäule über Schwechat sorgte am Dienstagnachmittag für Aufsehen – die Ursache liegt auf den Gleisen.

Im Verschubbahnhof Kledering bei Schwechat kam es am Dienstag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Güterwaggons.

Der Vorfall trug sich gegen 17:25 Uhr im Verschubbahnhof Kledering bei Schwechat zu. Zwei Güterwaggons prallten seitlich aufeinander – ein Vorgang, der im Eisenbahnwesen als „Flankenfahrt“ bekannt ist. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Brand & Löscheinsatz

Die durch die Kollision ausgelösten Flammen erzeugten eine Rauchsäule, die weithin sichtbar war und noch bis nach Wien wahrgenommen werden konnte. Mehrere Fahrzeuge, die auf einem der Waggons transportiert wurden, fingen ebenfalls Feuer. Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen und den Gleisbereich abzusichern. Der Löscheinsatz dauerte zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch an und war auf eine längere Dauer ausgelegt.

Verkehr & Ermittlungen

Wie ein Sprecher der ÖBB mitteilte, blieb der Personenverkehr von dem Ereignis weitgehend unberührt. Einzelne Fahrten wurden umgeleitet, um den Einsatzkräften den notwendigen Raum zu verschaffen, größere Verspätungen wurden jedoch nicht erwartet.

Die Ursache des Unfalls ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

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