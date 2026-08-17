Zwei Opfer in 20 Minuten: Polizei sucht Messer-Räuber

Wegfrage als Falle: Ein Unbekannter nutzte einen harmlosen Vorwand, um in Wien zweimal innerhalb von Minuten zuzuschlagen.

Die Wiener Polizei fahndet nach einem unbekannten Tatverdächtigen, der am 27. Juni an zwei U-Bahn-Stationen junge Männer mit einem Messer bedroht hat. Die Taten ereigneten sich an den Stationen Wien-Aspernstraße und Wien-Hardeggasse. Der Mann näherte sich seinen Opfern jeweils unter dem Vorwand, nach dem Weg zu fragen, und zog anschließend ein Messer.

Zwei Überfälle

Der erste Übergriff ereignete sich um 15.05 Uhr: An der U-Bahn-Trasse nahe den Fahrradständern wurde ein 22-Jähriger von dem Unbekannten angesprochen. Als das Opfer Abstand hielt, ließ der Angreifer von ihm ab und flüchtete.

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Bereits zwanzig Minuten später, um 15.25 Uhr, wurde ein 17-Jähriger an der Station Wien-Hardeggasse auf dieselbe Weise angegangen. In diesem Fall forderte der Täter Bargeld und entkam mit der Beute.

Polizei sucht Hinweise

Aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibungen gehen die Ermittler davon aus, dass beide Taten von derselben Person begangen wurden. Bildmaterial des Verdächtigen liegt der Polizei vor.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord – Journaldienst, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 entgegen, auch anonym.