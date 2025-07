65-Jähriger will auf fahrenden Zug aufspringen – schwer verletzt

Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land erlitt schwere Verletzungen, als er versuchte, in einen bereits anfahrenden Zug einzusteigen. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr, als der Zug seine Fahrt in Richtung Kirchdorf an der Krems aufnahm.

Unfall am Bahnsteig

Der 28-jährige Zugführer hatte nach eigenen Angaben keine weiteren Fahrgäste mehr beim Einsteigen beobachtet und daraufhin dem 29-jährigen Lokführer das Signal zur Abfahrt gegeben. Erst durch einen Blick in den Rückspiegel bemerkte der Lokführer den Unfall und leitete umgehend eine Notbremsung ein.

Medizinische Versorgung

Der Senior stürzte bei seinem Versuch, den bereits fahrenden Zug zu erreichen, in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zugwagen. Trotz seiner schweren Verletzungen blieb der Mann ansprechbar.

Sanitäter des Roten Kreuzes leisteten gemeinsam mit einem Notarzt die Erstversorgung am Unfallort, bevor der Verletzte in den Med Campus III des Kepler Uniklinikums transportiert wurde.

Kein Einzelfall in Oberösterreich

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Bahnunfällen in Oberösterreich ein. Allein im Jahr 2025 kam es in der Region bereits zu mehreren schweren Unfällen mit Zügen. In Ottensheim wurde ein Kind beim Überqueren eines Bahnübergangs von einem Zug erfasst und schwer verletzt. In Eferding ereignete sich ein tödlicher Unfall, als ein sechsjähriger Junge trotz rotem Lichtsignal einen Bahnübergang überquerte und von einer Garnitur der Linzer Lokalbahn erfasst wurde.

Sicherheitshinweise der ÖBB

Die ÖBB betonen angesichts solcher Vorfälle regelmäßig die wichtigsten Sicherheitsregeln: Der Zustieg in Züge ist ausschließlich an den vorgesehenen Bahnsteigen und nur bei vollständigem Stillstand des Zuges erlaubt. Besonders für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste empfehlen die Bundesbahnen, sich vorab beim Kundenservice zu melden, um eine sichere und barrierefreie Reise zu gewährleisten.

