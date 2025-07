Abzocke am beliebten Urlaubsort: Familie wegen TV-Defekt festgehalten

Ein defekter Fernseher, ein blockierter Hotelausgang und weinende Kinder: Für eine Familie aus Niederösterreich wurde der Ägypten-Urlaub zum Albtraum mit Nachspiel.

Eine Urlaubsreise nach Ägypten endete für eine Familie aus Schwechat in Niederösterreich in einem regelrechten Alptraum. Was als entspannter Aufenthalt im Badeort Hurghada geplant war, entwickelte sich zu einer bedrohlichen Situation. Im 5-Sterne-Resort „Jaz Aquamarine“ sahen sich die Niederösterreicher plötzlich mit massiven Vorwürfen konfrontiert – und das wegen eines defekten Fernsehgeräts. „Wir waren den ganzen Samstag lang auf einem Ausflug. Als wir am Abend ins Zimmer zurückkamen, war aber plötzlich der Fernseher kaputt“, schildert Petra B. die Situation gegenüber der „Krone“.

Die Hotelverantwortlichen verlangten umgehend eine Entschädigungszahlung von 400 Euro. Als das Ehepaar sich weigerte zu zahlen, begann eine mehrtägige Einschüchterungskampagne. Der Konflikt erreichte seinen Höhepunkt am Abreisetag: Ein Dutzend Hotelangestellte blockierte die Abreise der Familie, konfiszierte das Gepäck und nahm sogar dem bereits gerufenen Taxifahrer die Schlüssel ab. Trotz der weinenden Kinder beharrten die Mitarbeiter auf der Zahlung. Aus Furcht vor weiterer Eskalation lenkte die Familie schließlich ein und verließ das Hotel überstürzt nach der Bezahlung.

Behördliche Reaktion

Der Vorfall beschäftigt mittlerweile das österreichische Außenministerium sowie die Botschaft in Kairo. „Die Kollegen werden das Hotel und die örtlichen Behörden um Klärung der Umstände ersuchen“, erklärte ein Ministeriumssprecher. Nach regionalen Informationen handelt es sich offenbar nicht um einen Einzelfall – ähnliche Methoden zur Abzocke von Touristen sollen in der Region wiederholt vorkommen.

Das Außenamt empfiehlt Reisenden daher erhöhte Vorsicht und rät zur Nutzung der Auslandsservice-App, um im Notfall schnellere Unterstützung zu erhalten.

Ähnliche Vorfälle im selben Resort

Recherchen zeigen, dass der Fall der Familie aus Schwechat kein isolierter Vorfall sein dürfte. In den letzten Monaten berichteten mehrere Urlauber auf internationalen Bewertungsplattformen von Problemen mit der Abrechnung und dem Verhalten des Personals im „Jaz Aquamarine“-Resort. Die Beschwerden umfassen insbesondere Versuche, bei der Abreise zusätzliche Kosten für Minibar-Artikel oder angebliche Schäden in Rechnung zu stellen.

Ein aktueller Fall aus diesem Jahr beschreibt, wie einem Gast beim Check-out fälschlicherweise ein höherer Preis für Getränke berechnet und auf sofortige Zahlung bestanden wurde. Trotz der überwiegend positiven Bewertungen des Resorts empfehlen mehrere ehemalige Gäste, alle Belege aufzubewahren und Abrechnungen genau zu kontrollieren, um unliebsame Überraschungen bei der Abreise zu vermeiden.

📍 Ort des Geschehens