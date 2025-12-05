AK schlägt Alarm: Familien können mit diesem Trick hunderte Euro retten

Die finanzielle Belastung durch steigende Preise treibt immer mehr Oberösterreicher in die Beratungsstellen der Arbeiterkammer. Trotz bereits sparsamer Lebensführung reicht das Einkommen vieler Haushalte kaum noch aus, um die monatlichen Ausgaben zu decken.

Besonders die Kosten für Wohnraum, Energie und Nahrungsmittel stellen für zahlreiche Familien eine kaum zu bewältigende Hürde dar. Während die AK politische Maßnahmen fordert, gibt es auch für Verbraucher selbst Möglichkeiten, ihre finanzielle Situation zu verbessern. Die Arbeiterkammer hat hierzu verschiedene Empfehlungen zusammengestellt.

Energiekosten senken

Ein Vergleich der Energieanbieter kann erhebliche Einsparungen bringen. Mit dem Strom- und Gaspreisrechner lässt sich der günstigste Anbieter ermitteln und der Wechsel online unkompliziert durchführen. Laut E-Control betrugen die möglichen Einsparungen in Oberösterreich am 1. Oktober 2025 inklusive Neukundenrabatt 203 Euro jährlich für Strom und 602 Euro für Gas – zusammen über 800 Euro.

⇢ Stocker kehrt mit Milliarden-Plan zurück – so soll Strom günstiger werden



Auch beim Kraftstoff hilft der Spritpreisrechner der E-Control, kostengünstige Tankstellen zu identifizieren. Bei den Energiekosten lässt sich durch reduzierten Verbrauch und energieeffiziente Geräte sparen. Zudem empfiehlt es sich, Heizstoffe preisbewusst einzukaufen und regelmäßig die Anbieter für Strom und Gas zu vergleichen.

Im Bereich Telekommunikation und Abonnements bietet die AK Hilfestellung mit ihrem Handytarif-Rechner und dem Internettarif-Simulator. Es lohnt sich zu prüfen, ob abonnierte Streaming-Dienste, Zeitschriften oder Zeitungen tatsächlich genutzt werden. Monatliche Beträge von zehn Euro erscheinen zunächst gering, summieren sich jedoch bei mehreren ungenutzten Mitgliedschaften erheblich.

Im Finanzbereich empfiehlt sich eine Überprüfung der Kontonutzung. Der Bankenrechner der AK hilft, das optimale Girokonto zu finden. Auch Kredite und Sparzinsen lassen sich online vergleichen. Bei teuren Wohnkrediten sollten Alternativen geprüft werden, wobei ein Wechsel sorgfältig abzuwägen ist.

⇢ Eiskalter Winter droht: Wie Wien Energie Wiener Haushalte rettet



Für Versicherungen ist ein Beratungsgespräch ratsam. Monatliche Zahlungen verursachen oft Mehrkosten, während ein geringer Selbstbehalt die Prämie reduzieren kann. Vor einer Kündigung oder einem Wechsel sollten mögliche Nachteile berücksichtigt werden. Die AK bietet hierzu objektive Beratung an.

Klug einkaufen

Überhöhte Inkassokosten und unberechtigte Forderungen belasten zunehmend Verbraucher. Eine regelmäßige Kontrolle von Kontoauszügen und Kreditkartenabrechnungen ist daher wichtig. Bei Unregelmäßigkeiten sollte man bei Bank oder Kartenaussteller nachfragen und unberechtigten Abbuchungen widersprechen.

Beim Einkaufen hilft die Plattform www.preisrunter.at beim Preisvergleich. Eine vorab erstellte Einkaufsliste verhindert Impulskäufe, besonders bei teuren Produkten wie Süßigkeiten oder Limonaden. Rabattaktionen sollten kritisch hinterfragt und Grundpreise verglichen werden. Großpackungen sind nur sinnvoll, wenn der Inhalt tatsächlich verbraucht oder eingefroren werden kann.

Bei Obst und Gemüse lohnt eine Qualitätskontrolle. Lebensmittel mit überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum müssen nicht zwangsläufig entsorgt werden, während bei Produkten mit Verbrauchsdatum Vorsicht geboten ist.

Auch bei langlebigen Konsumgütern wie Möbeln, Elektrogeräten oder Kleidung lässt sich sparen. Die AK weist darauf hin, dass entgegen der Werbebotschaft Konsum nicht zwangsläufig glücklich macht.

Reparaturen, längere Nutzung oder der Kauf gebrauchter Waren schonen sowohl das Budget als auch die Umwelt.