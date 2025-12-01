Eiskalter Winter droht: Wie Wien Energie Wiener Haushalte rettet

Keine Abschaltungen trotz offener Rechnungen: Wien Energie setzt in der kalten Jahreszeit auf Hilfe statt Härte und schnürt ein millionenschweres Unterstützungspaket.

Von Anfang Dezember bis Mitte Februar setzt Wien Energie ein wichtiges Zeichen der Solidarität: Der Energieversorger verzichtet während dieser Winterperiode vollständig auf Abschaltungen bei Strom, Gas und Fernwärme. Diese Maßnahme gilt auch für Haushalte mit Zahlungsrückständen und soll besonders Menschen in finanziellen Notlagen während der kalten Jahreszeit entlasten.

Millionen-Hilfspaket

Parallel dazu stellt das Unternehmen ein umfassendes Energiehilfe-Paket im Gesamtwert von 22 Millionen Euro bereit. In Kooperation mit namhaften Wiener Sozialorganisationen werden Energiegutscheine ausgegeben. Zu den Partnereinrichtungen zählen unter anderem Licht ins Dunkel, Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe, Hilfswerk sowie FSW Obdach Wien.

Die Gutscheine ermöglichen es Betroffenen, ausstehende Rechnungen zu begleichen oder laufende Energiekosten zu decken.

Individuelle Unterstützung

Für individuelle Lösungen bei Zahlungsschwierigkeiten verweist Wien Energie auf seine seit 15 Jahren bestehende Ombudsstelle. Über den regulären Kundendienst oder das Online-Portal können Kunden verschiedene Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen – darunter Zahlungsaufschübe oder die Anpassung monatlicher Teilbeträge.