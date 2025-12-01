“Knebelvertrag” abgelehnt: Betagte Instagram-Nonnen trotzen dem Propst

Der Streit um drei betagte Nonnen, die ein Kloster in Österreich besetzt halten, eskaliert nun bis nach Rom. Die Ordensschwestern Bernadette, Regina und Rita hatten Anfang September ihre zugewiesene Altersheimunterkunft verlassen und waren eigenmächtig in ihr früheres Domizil im Schloss Goldenstein bei Salzburg zurückgekehrt. In diesem Gebäude nahe der bayerischen Grenze hatten sie jahrzehntelang gelebt und in der angeschlossenen Klosterschule gewirkt.

Mit ihrer Besetzungsaktion und der daraus resultierenden internationalen Medienaufmerksamkeit gerieten die Ordensfrauen in einen Konflikt mit Propst Markus Grasl. Dieser übermittelte ihnen diese Woche einen Lösungsvorschlag, der ihnen den weiteren Aufenthalt in Goldenstein zusichert. Das Dokument verspricht zudem Pflegepersonal, medizinische Betreuung, geistlichen Beistand sowie altersgerechte Umbauten des Gebäudes.

Der Vorschlag enthält jedoch zahlreiche Auflagen: Die Schwestern müssten ihre Aktivitäten in sozialen Netzwerken einstellen – darunter ein Instagram-Kanal mit mittlerweile rund 111.000 Followern. Zudem wäre eine Rückkehr zur klösterlichen Abgeschiedenheit erforderlich. In den vergangenen Monaten hatten die Nonnen regelmäßig ehemalige Schülerinnen, Unterstützerinnen und Medienvertreter empfangen.

Strenge Bedingungen

Laut dem Dokument müssten die Ordensschwestern, die bereits rechtliche Schritte gegen Grasl und andere Kirchenvertreter eingeleitet hatten, auf weitere juristische Maßnahmen verzichten und sich von ihrem Rechtsbeistand trennen. Ihre bisherigen Unterstützerinnen dürften nicht mehr aktiv in Goldenstein tätig sein, wären aber weiterhin als Besucherinnen willkommen, wie Grasl in einem Statement betonte.

Eine Mitteilung, die von einer Sprecherin der Nonnen verbreitet wurde, bestätigt die Ablehnung des Vorschlags durch alle drei Ordensschwestern. Sie kritisieren besonders die vage Formulierung der Zusage für den Verbleib in Goldenstein, die sie als “juristisch wertlos” bezeichnen.

Propst Grasl betrachtet seinen Vorschlag hingegen als barmherzige Geste. Sein Sprecher kündigte an, dass der Stiftsleiter nun die zuständige Vatikanbehörde für Ordensangelegenheiten einschalten werde. Der Propst habe sämtliche Wünsche der über 80-jährigen Nonnen berücksichtigt, diese hätten den Vorschlag jedoch kategorisch zurückgewiesen. “Was soll man ihnen noch geben, noch ermöglichen?”, fragte der Sprecher.

Vatikan eingeschaltet

Die Ordensschwestern hatten das Angebot zum Verbleib in Goldenstein abgelehnt und das Dokument als Knebelvertrag eingestuft. Auf Instagram schrieben sie: “So etwas können wir leider nicht akzeptieren. Wir sind zwar gesprächsbereit, bitten aber um ernst gemeinte Lösungen, die einem würdevollen Altern entsprechen.” Sie forderten Lösungen, die “dem Willen Gottes entsprächen und mit menschlicher Vernunft gestaltet seien.”

Der Sprecher des Propstes beharrte darauf, dass die Vereinbarung rechtsverbindlich wäre. Die Angelegenheit liege nun “nicht mehr in den Händen des Propstes”, sondern bei den vatikanischen Behörden in Rom.

Der Konfliktlösungsplan wurde nicht gemeinsam mit den Nonnen erarbeitet, sondern von Grasl in Abstimmung mit Kirchenvertretern entwickelt.