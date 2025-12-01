Skiunfall eskaliert: Kroate (30) bewusstlos – Hubschrauber rast herbei!

Dramatische Szenen im Zillertal: Ein 30-jähriger Kroate stürzte auf einer roten Piste schwer und verlor das Bewusstsein. Der Notarzthubschrauber brachte ihn nach Innsbruck.

Bei einem Skiunfall im Tiroler Zillertal hat sich ein 30-jähriger Kroate schwere Verletzungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagvormittag auf einer rot markierten Piste in Kaltenbach im Bezirk Schwaz. Der Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und verlor durch den heftigen Aufprall kurzzeitig das Bewusstsein, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Rasche Hilfe

Ein Begleiter des Verunglückten reagierte umgehend mit Erster Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Der schwerverletzte Skifahrer wurde anschließend mit einem Notarzthubschrauber zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Innsbruck transportiert.