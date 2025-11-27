Tödliche Schneefalle: Lawinendrama fordert drei Opfer in Österreich

Dramatische Szenen am Stubaier Gletscher: Eine Lawine erfasst drei Personen im freien Skiraum. Während zwei gerettet werden konnten, läuft die Suche nach dem dritten Opfer.

Am Stubaier Gletscher in Tirol ereignete sich Donnerstagvormittag ein folgenschweres Lawinenunglück. Drei Personen wurden von den Schneemassen erfasst und verschüttet. Ein umfangreicher Rettungseinsatz ist derzeit in vollem Gang. Neben zwei Notarzthubschraubern wurde auch ein Polizeihubschrauber zum Unglücksort beordert. Die Bergrettungen aus Neustift im Stubai und Sölden unterstützen die Suche mit speziell ausgebildeten Lawinenhunden.

Unglück im Freigelände

Die Lawine löste sich gegen 9:30 Uhr im Bereich der Daunscharte im freien Skiraum, wie Reinhard Klier, Leiter der Stubaier Gletscherbahn, mitteilte. Ausgelöst wurde das Unglück durch Skifahrer, die abseits der gesicherten Pisten unterwegs waren. Die herabstürzenden Schneemassen erfassten auch einen Teil der Piste 9, die daraufhin gesperrt werden musste.

Rettungsmaßnahmen

Für zwei der teilweise verschütteten Personen konnte bereits Hilfe geleistet werden. Sie wurden aus den Schneemassen befreit.

Einige der betroffenen Variantenfahrer aktivierten ihre Lawinenairbags, als sie bemerkten, dass sich der Schnee in Bewegung setzte.