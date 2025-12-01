Stefanies Ex am Boden: Weinkrämpfe hinter Gittern – “Ich bin ein Monster”

Erst verschwunden, dann gefunden – die Suche nach der Grazer Influencerin Stefanie P. endet tragisch. Ihr Ex-Partner gestand, was in jener Novembernacht wirklich geschah.

Die Suche nach der vermissten Grazer Influencerin und Visagistin (Make-up-Künstlerin) Stefanie P. (31) endete mit einer erschütternden Entdeckung. Nachdem die junge Frau am 23. November spurlos verschwunden war, führte eine knapp einwöchige intensive Fahndung zur Auffindung ihrer Leiche in Slowenien. Dies wurde erst durch das Geständnis ihres früheren Lebensgefährten möglich. Ermittlungsbeamte bestätigten am Sonntag, dass die 31-Jährige bereits am vorherigen Sonntagmorgen in ihrer eigenen Wohnung ums Leben kam.

Im Polizeiverhör legte Patrick M. ein vollumfängliches Geständnis ab. Er räumte ein, Stefanie in deren Wohnung erwürgt zu haben. Nach der Tat verstaute er den Leichnam in einem Reisekoffer, transportierte ihn in seinem roten Golf über die slowenische Grenze und vergrub ihn in einem abgeschiedenen Waldstück nahe Majsperk, südlich von Maribor. Am Samstag lokalisierten Polizeikräfte beider Länder den Leichnam. Eine Obduktion soll nun die exakte Todesursache feststellen.

Verdächtige Anzeichen

Anwohner hatten zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt Auseinandersetzungen wahrgenommen, jedoch keine Polizei verständigt. Bei einer späteren Überprüfung trafen die Beamten auf den Ex-Partner, der angab, lediglich auf Stefanies Hund “Marlow” aufzupassen. Die am Türrahmen entdeckten Blutspuren reichten damals nicht für einen Haftbefehl. Erst als Nachbarn von einem heftigen Streit und verdächtigen Aktivitäten – darunter dem Transport einer Plane – berichteten, schritt die Polizei ein.

Geständnis im Affekt

Während der Bruder und Stiefvater von Patrick M. auf freien Fuß gesetzt wurden, befindet sich der Ex-Partner von Stefanie wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Seine Rechtsvertreterin Astrid Wagner beschreibt gegenüber “Heute” seinen desolaten Zustand: “Er hat Weinkrämpfe in seiner Zelle und schon ganz rote Augen, weil er so viel weint.” Er empfinde schmerzliche Sehnsucht nach Stefanie P. und betrachte sich selbst als “Monster”. Laut seinen Angaben gegenüber der Anwältin sei die Tat im Affekt geschehen.

“Es kam zu einem Streit und sie wollte ihn aus der Wohnung haben”, erläutert Wagner im Gespräch mit “Heute”. Während dieser Konfrontation verlor Patrick M. vollständig die Beherrschung und erwürgte seine frühere Partnerin – anschließend transportierte er ihren Leichnam im Koffer nach Slowenien und verscharrte ihn dort.

Im mehrstündigen Verhör bei der Kriminalpolizei gestand der 31-Jährige die Eifersuchtstat mit den Worten: “Ich war’s!” Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

