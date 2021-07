Alkohol & Maschinengewehr: Đani sorgt für Aufsehen in Montenegro (FOTO & VIDEO)

Kürzlich trat Radiša Trajković Đani in Ulcinj auf und zog alle Blicke auf sich, als er mit einem Gewehr herumspazierte.

Đani ist am ganzen Balkan dafür bekannt, ein großer Spaßvogel zu sein. So auch beim Auftritt in Montenegro. In der Pause schnappte er sich ein Gewehr und jagte seinen Manager Goran Lečić im Backstagebereich.

Mit einem Drink in der Hand suchte er nach Lečić. Letzerer erschak nicht schlecht, als sich der Sänger mit der Waffe in der Hand vor ihm auftauchte. Bei der Waffe handelte es sich jedoch um eine Requisite. Đani wollte seinen Manager nur etwas veräppeln, was ihm auf jeden Fall gelungen ist.

