EU-Wahlkampf: SPÖ will ein Recht auf Leben ohne Internet

In Wieselburg läutet die SPÖ den Wahlkampf ein. Parteichef Andreas Babler, bekannt für seinen Lösungsansatz fernab politischer Scharmützel, wird beim Bundesparteirat am Samstag überraschend neue Konzepte vorstellen. Unter dem Motto „Herz und Hirn“ präsentiert Babler die Früchte seiner Expertenrunden. Eine Palette an Maßnahmen soll das Leben der Bürgerinnen und Bürger verbessern – von der inneren Sicherheit bis hin zum Schutz sozial Schwächerer. Ein erster Blick lässt aufhorchen: Einige Vorschläge der Partei könnten für frischen Wind in der österreichischen Politiklandschaft sorgen.

Kriminalitätsbekämpfung und Schutz der Frauen

Babler sieht Handlungsbedarf im Bereich der inneren Sicherheit und fordert die Rekrutierung von 4000 zusätzlichen Polizeibeamten, um einem Personalrückgang entgegenzuwirken. „Die Bevölkerung wächst, die Polizei schrumpft“, so der SPÖ-Chef. Ein kühner Schritt ist auch die Einführung von Fußfesseln für Gewalttäter mit bestehendem Betretungsverbot. Ein Vorstoß, der insbesondere dem Schutz von Frauen zugutekommen soll und eine umgehende Polizeireaktion bei Übertretungen ermöglicht.

Die SPÖ und das digitale Zeitalter

Mit Blick auf die schnelle Digitalisierung unserer Gesellschaft, plädiert die SPÖ für ein „Recht auf analoges Leben“. Gerade die ältere Generation soll sich nicht von Behördenwegen oder der Besorgung von Tickets ausgeschlossen fühlen. Zur Unterstützung wird die Schaffung von Servicestellen in Gemeinden vorgeschlagen, so dass Dienste der kritischen Infrastruktur auch vor Ort zugänglich sind.

Belebung der Gemeinschaft durch „Österreich-Cafés“

Die Wiederbelebung ländlicher Gemeinden steht ebenfalls hoch im Kurs der SPÖ. Sogenannte „Österreich-Cafés“ könnten als von Langzeitarbeitslosen betriebene soziale Treffpunkte die Lebensqualität erhöhen. Zudem sollen Servicebeamte als „Community Buddys“ die Bürgerinnen und Bürger mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Entlastungen in Arbeit und täglichem Leben

Eine Steuerentlastung für Arbeit und Selbstständigkeit zeichnet sich ab. Die SPÖ schlägt vor, dass Selbstständige ab dem vierten Krankheitstag Anspruch auf Krankengeld haben sollten und bei Arztbesuchen keine Selbstbehalte mehr leisten müssen. Kleinbauern sollen verstärkt gefördert werden. Beim Thema Pensionsantrittsalter ist die Position klar: Eine Erhöhung steht nicht zur Debatte, stattdessen soll eine gesetzliche „Pensionsgarantie“ kommen.

In der Tat zeigt sich, dass die SPÖ mit ihrem Programm versucht, eine breite Palette an Themen abzudecken, die das tägliche Leben der Österreicherinnen und Österreicher betreffen. Diese Vorschläge könnten als Richtungsweiser für die kommende Wahl dienen und bieten einen interessanten Einblick in die Agenda der Sozialdemokratie in Österreich. Es bleibt abzuwarten, wie diese Konzepte im weiteren Verlauf des Wahlkampfs aufgenommen und diskutiert werden.