Ehemaliger Nationalspieler kehrt mit einem Gewicht von 100 Kilo zum Fußball zurück

Ein neues Kapitel im Leben von Max Kruse beginnt, fernab des Glanzes der Bundesliga: Der ehemalige deutsche Nationalspieler schnürt nun seine Fußballschuhe für Demirsport, einen Verein in der neunten Liga. Dieser überraschende Schritt folgt einer ereignisreichen Karriere und markiert eine neue Wendung in der Welt des Amateurfußballs.

Max Kruse, ein Name, der einst in den Stadien der Bundesliga für Furore sorgte. Mit Stationen bei Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg hinterlässt Kruse eine bemerkenswerte Bilanz: In 307 Spielen erzielte der Offensivspieler stolze 97 Tore und lieferte 79 Vorlagen. Eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht.

Nach einem Abstecher zum türkischen Club Fenerbahçe kehrte Kruse vor vier Jahren zurück in die heimische Bundesliga und leitete bei Union Berlin eine historische Ära ein, bevor er erneut für den VfL Wolfsburg auflief. Doch die zweite Amtszeit beim VfL Wolfsburg war geprägt von Differenzen mit dem damaligen Coach Niko Kovac, was schließlich zu einem Abschied im Herbst 2022 führte.

Kruses Fußballreise führte ihn danach in die zweite Liga, zum SC Paderborn, doch auch diese Station war von kurzer Dauer. Nach lediglich fünf Monaten hängte er seine professionellen Fußballschuhe an den Nagel. Seine Karriere bilanzierte er mit 162 Toren und 134 Vorlagen – eine beeindruckende Leistung, die ihn unter Fußballfans unvergessen machen wird.

Zurück zu den Wurzeln

Doch die Fußballwelt ist um eine Kuriosität reicher: Max Kruse kehrt auf das Spielfeld zurück, und zwar für Demirsport, einen Verein, der in der neunten Liga Deutschlands spielt und primär von deutschen Türken geführt wird. Den Ausschlag für diese Entscheidung gab die Freundschaft zu Güven Akpolat, dem Trainer des Vereins. „Wir können ihm zwar nicht seine Lieblingsnummer 10 geben, da diese schon vergeben ist, aber er wird am Sonntag von Beginn an spielen und als Kapitän unser Team führen“, verkünden die Verantwortlichen von Demirsport.

Lesen Sie auch: Fußballstar Cancelo: "Fans wünschten meiner Tochter den Tod" Die Enttäuschung nach dem vorzeitigen Aus in der Champions League schlug bei einem Fußballstar in Besorgnis um.

Novak Djokovic gewinnt zum fünften Mal den Laureus Award In einer feierlichen Gala im Palacio de Cibeles in Madrid hat der Tennis-Superstar Novak Djokovic am Montagabend zum fünften Mal den prestigeträchtigen

Ryanair und Lufthansa streicht weltweit Flüge kurz vor Urlaubszeit Wegen anhaltender Schwierigkeiten beim Flugzeughersteller Boeing müssen zahlreiche Airlines ihre Flugpläne kurzfristig anpassen.

Vertragsdetails

Kruse, bekannt für seinen Humor, gab bei der Vertragsunterzeichnung zu, er bringe 100 Kilogramm auf die Waage, und scherzte, er hoffe, der Verein habe XXXL-Trikots vorrätig. Akpolat erläuterte dem Neuzugang die Vereinsregeln: Für seine Unterschrift erhält Kruse traditionell eine Kiste Bier, muss jedoch auf seinen Shisha-Konsum verzichten. „Das Mitbringen einer Shisha-Pfeife in die Umkleidekabine ist verboten“, betont Akpolat und ergänzt, dass Zu-spät-Kommen mit einer Gebühr von 10 Euro in die Mannschaftskasse geahndet wird.