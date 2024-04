Neues Business: Kanye West will nun Pornos drehen

Rapper Kanye West hat ambitionierte Pläne, die über die Musik hinausgehen. Der 46-Jährige plant laut TMZ einen Einstieg in die Pornoindustrie, um dort sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Berichten zufolge befindet er sich bereits in Gesprächen mit möglichen Geschäftspartnern.

Kanye West strebt den Aufbau eines Yeezy-Pornostudios innerhalb der Yeezy-Muttergesellschaft an. Das Studio soll bereits im Sommer starten. Bei der Umsetzung seiner Pläne erhält der Rapper Unterstützung von Stormy Daniels‘ Ex-Mann, einem erfahrenen Produzenten in der Erotikbranche.

Vorliebe für Pornografie

In den vergangenen Jahren hat Kanye oft offen über seine Vorliebe für Pornografie und seine sexuelle Fantasie gesprochen, was sich auch in seinen Songs widerspiegelt.

Nachdem sich der 46-Jährige von Kim Kardashian getrennt hatte, gab er zu, dass Pornos seine Ehe belastet hatten. „Hollywood ist ein riesiges Bordell, und Pornografie hat meine Familie zerstört“, schrieb er im September 2022 auf Instagram. „Ich kämpfe mit meiner Sucht und Instagram verschlimmert sie.“

Das Ausmaß seiner Pornosucht wurde einen Monat nach seinem Instagram-Post deutlich, als der Rapper Führungskräften der Marke Adidas während eines Geschäftstreffens ein Pornovideo zeigte. In der Folge beendete der Konzern die Zusammenarbeit mit Kanye West umgehend. West soll seine Pornosucht jedoch durch seinen Glauben überwunden haben. Er erklärte, es sei „nicht gut für seinen Geist“. Trotz dieser Erfahrungen strebt er nun eine Karriere in der Pornoindustrie an.