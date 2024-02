Ein entlaufener Makake mit dem Namen Honshu hielt Schottland eine Woche lang in Atem. Der Ausreißer, der am 28. Januar aus einem Zoo verschwand, konnte schließlich durch einen ungewöhnlichen Köder eingefangen werden.

Die Suchteams setzten in ihrer Jagd auf Honshu modernste Technologien ein. Drohnen kreisten über den schottischen Wäldern und Parks, um den flüchtigen Affen zu orten. Doch trotz aller Bemühungen blieb Honshu verschwunden, bis er auf unerwartete Weise wieder auftauchte.

Frau entdecke Affen in ihrem Garten

Stephanie Banyan, eine Anrainerin, entdeckte Honshu in ihrem Garten. Der Affe, angelockt von den Überresten eines Yorkshire-Puddings, den Banyan vor ihr Haus gestellt hatte, blickte sie durch das Fenster ihres Hauses an. „Der Affe schaute mich nur durchs Fenster an“, erzählte Banyan. Sie war geschockt, aber auch fasziniert von dem unerwarteten Besucher. „Dies sei eine gute Geschichte, die sie ihren Enkeln erzählen kann“, fügte sie hinzu.

Yorkshire Pudding ist eine Art Gebäck, das in der englischen Küche als Beilage zu Steaks, Roastbeef und anderen gebratenen Fleischgerichten serviert wird. Hergestellt wird er aus einem Teig aus Mehl, Milch, Eiern und Salz.

(FOTO: iStock/JoeGough)

Banyan alarmierte sofort die Behörden, die mit Rangern und Betäubungsgewehren angerückt kamen. Die Rettungsaktion war dramatisch: Honshu wurde von den Rangern eingekreist und mit einem Betäubungspfeil außer Gefecht gesetzt. Der Makake brach daraufhin in Banyans Garten zusammen.

Nach der aufregenden Rettungsaktion wurde Honshu in die Obhut eines Tierarztes gegeben. Bevor der entlaufene Affe wieder zu seinen Artgenossen zurückkehren darf, muss er gründlich untersucht werden, um sicherzustellen, dass er keine Krankheiten mitgebracht hat. So endet eine kuriose Geschichte, die Schottland eine Woche lang in Atem hielt und die zeigt, dass manchmal ein einfacher Yorkshire-Pudding mehr bewirken kann als modernste Technologien.