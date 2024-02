Polizist gekündigt – wegen diesem ungewöhnlichen Diebstahl

Ein Polizist aus Rheinland-Pfalz hat seinen Job verloren, nachdem er rund 180 Kilogramm Käse gestohlen und zur Vertuschung seiner Tat gelogen hat. Dieser ungewöhnliche Fall von Diebstahl und Täuschung führte zur Entfernung des Beamten aus dem Dienst und hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack.

Im Jahr 2019 wurde der Polizist zu einem schweren Unfall gerufen, bei dem ein mit Käse beladener Sattelzug verunglückte. Anstatt sich ausschließlich um die Unfallaufnahme zu kümmern, nutzte der Beamte die Gelegenheit, um seinen privaten Käse-Vorrat aufzustocken. Mit einem Kleinbus der Polizei fuhr er am aufgebrochenen Kühlcontainer des Lkw vorbei und forderte einen Mitarbeiter der Bergungsfirma auf, ihm mehrere unbeschädigte Pakete mit Käse auszuhändigen. Dabei war er in Uniform und mit einer Dienstwaffe bewaffnet.

Vorgesetzten angelogen

Um seinen Diebstahl zu vertuschen, log der Polizist gegenüber seinen Vorgesetzten. Er behauptete, der Käse habe auf der Straße gelegen und sei zur freien Mitnahme freigegeben worden. Doch die Wahrheit konnte nicht lange verborgen bleiben.

Das Verwaltungsgericht Trier sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Beamte durch sein Verhalten das Vertrauens- und Treueverhältnis zu seinen Dienstherren nachhaltig und in erheblichem Maße beschädigt hat. Dieser Verstoß gegen seine Wohlverhaltenspflicht als Beamter führte zur Entfernung aus dem Dienst.

Bereits einmal verwarnt

Bereits 2022 hatte das Landgericht Frankenthal den Polizisten des minder schweren Diebstahls mit Waffen für schuldig befunden und verwarnt. Doch die Verwarnung und die damit verbundene Schuldzuweisung reichten offenbar nicht aus, um den Beamten zur Räson zu bringen.

Dieser Fall zeigt auf erschreckende Weise, wie ein Beamter, der eigentlich für Recht und Ordnung sorgen sollte, das Vertrauen seiner Vorgesetzten und der Öffentlichkeit missbraucht hat. Es erinnert uns daran, dass auch Polizisten nicht über dem Gesetz stehen und bei schweren Verletzungen ihrer Dienstpflichten aus dem Dienst entfernt werden können.

Die Konsequenzen dieses Käse-Diebstahls sind klar: Ein Verlust des Jobs, ein beschädigtes Vertrauensverhältnis und ein Makel auf der sonst weißen Weste der Polizei. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Fall ein Einzelfall bleibt und das Vertrauen in unsere Ordnungshüter nicht nachhaltig beschädigt.