Halbfinale in Europa League: AS Rom – Bayer Leverkusen im Free-TV

Am Donnerstag findet das nächste Halbfinale der Europa League zwischen der AS Roma und Bayer Leverkusen statt. Die beiden Mannschaften standen sich bereits in der vergangenen Saison im europäischen Wettbewerb gegenüber, wobei die Italiener die Oberhand behielten. Das Spiel beginnt um 21 Uhr in Rom.

Das Hinspiel im Europa-League-Halbfinale gegen die AS Roma in der vergangenen Saison war für Bayer Leverkusen ein bitteres Erlebnis. Die Leverkusener verloren 0:1 gegen das Team, das damals von José Mourinho (61) trainiert wurde, in der italienischen Hauptstadt. Im Rückspiel konnte Leverkusen die starke Defensive der Römer nicht überwinden und schied nach einem 0:0 aus. Die Mannschaft von Mourinho erreichte das Finale, musste sich jedoch im Elfmeterschießen gegen Sevilla geschlagen geben.

Revanche

Der deutsche Meister ist auf Revanche aus und will sich die Chance auf ein weiteres Finale nicht entgehen lassen, um den Traum vom Triple am Leben zu erhalten.

Die Gastgeber aus der „ewigen Stadt“ haben sich seit der letzten Begegnung mit Bayer erheblich verändert. Startrainer José Mourinho musste zu Beginn des Jahres nach einer sportlichen Durststrecke seinen Posten aufgeben. Vereinslegende Daniele De Rossi (40) hat die Führung übernommen und mit Erfolg agiert. Die AS Roma hat nur eines der letzten zehn Ligaspiele verloren und ist auf Kurs für die Champions League. Das Team spielt inzwischen attraktiven Fußball und verfügt über einige hochkarätige Offensivspieler. Ein Wermutstropfen für die Roma: Im Hinspiel wird Top-Torjäger Romelu Lukaku (30) voraussichtlich verletzungsbedingt fehlen.

Bayer Leverkusen muss auf der Hut sein, da auch die Italiener entschlossen sind, ins Finale zu gelangen und die Niederlage aus dem Vorjahr wettzumachen.