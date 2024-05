Modewelt: Pipi-Jeans für 750 Euro ausverkauft! (FOTOS)

In einer Modewelt, die sich beständig neu erfindet und immer wieder überrascht, hat der italienisch-britische Herrenmode-Designer JordanLuca nun mit einem ungewöhnlichen Design für Furore gesorgt. Während der Mailänder Modewoche (Italien) präsentierte das Label Jeans mit einer auffälligen dunklen Verfärbung im Schrittbereich. Diese optische Gestaltung erinnert auf den ersten Blick an eine missliche Lage, in der man sich mit nasser Kleidung wiederfindet, doch hat genau dieser Umstand die Neugier und das Interesse der Modebegeisterten entfacht.

Umstrittenes Design als Verkaufsschlager

Trotz oder gerade wegen des unorthodoxen Designs, das Assoziationen zur „versehentlich nassen Hose“ weckt, sind diese Jeans namens Stain Stonewash auf der Webseite des Labels JordanLuca rasch vergriffen gewesen. Mit einem ursprünglichen Preis von 750 Euro und einem reduzierten Angebot von 567 Euro haben sie bewiesen, dass auch provokative Mode ihre Käufer findet. Erhältlich in zwei Farbtönen, bietet das Produkt nicht nur Exklusivität in der Gestaltung, sondern auch in der Preisgestaltung.

Interessenten müssen geduldig sein

Kunden, die diese einzigartigen Jeans ihr Eigen nennen möchten, werden dazu ermutigt, sich für eine Benachrichtigung zu registrieren, um beim nächsten Verkauf nicht leer auszugehen.