Grill-Desaster am 1. Mai: Freundinnen landen auf dem Friedhof

Was als freudiger Ausflug zum Tag der Arbeit begann, endete für zwei junge Frauen aus Serbien in einem unerwarteten Besuch auf einem Friedhof.

Tasa und Maria, deren Namen bald in den sozialen Netzwerken bekannt wurden, folgten dem Navigationssystem ihres Smartphones, um zu einer traditionellen Maifeier zu gelangen. Doch die Technologie führte sie in eine andere Richtung: Statt an einem idyllischen Ausflugsziel landeten sie zwischen Gräbern.

Der Videoclip ihres Missgeschicks verbreitete sich rasant auf Social-Media-Plattformen und löste eine Flut von Reaktionen aus. Während einige Nutzer herzhaft über die kuriose Situation lachten, zeigten sich andere empathisch und gaben zu bedenken, dass sie ihr Mobiltelefon wohl aus Frustration gegen die nächste Wand geschleudert hätten. Doch die beiden Mädels nahmen das Missgeschick mit Humor, was zeigt, dass auch eine Reise ins Unerwartete die Feststimmung nicht trüben muss.