Dieses Balkanland hat das weltweit blaueste Wasser

Wer glaubt, dass das Paradies ausschließlich in der Ferne zu finden ist, wird eines Besseren belehrt: Ein Riff aus Azur, nicht in karibischen Gewässern, sondern am adriatischen Meer, fordert weit gereiste Destinationshelden heraus.

In Albanien, genauer gesagt am Pasqyra Beach, auch als Mirror Beach bekannt, entfaltet sich ein beeindruckendes Farbenspiel – das blaueste Wasser der Welt, wie es kürzlich eine Studie verzeichnete.

CV Villas, ein Anbieter von Luxusunterkünften, hat unberührten Küstenlinien anhand von Google Maps-Aufnahmen und deren tiefgründigen Farbanalysen die Krone des Blaus verliehen. So triumphiert der albanische Strand sogar über die smaragdgrünen Küsten der Malediven oder das Türkis der griechischen Inselwelt. Selbst unter Europas Stränden, die ohnehin das Ranking dominieren, sticht der Mirror Beach hervor: 26 der 30 blauen Strände befinden sich auf dem alten Kontinent. Griechenland erreicht dabei mit sieben Nennungen einen Spitzenplatz.

Die Farbe des Sommers

Strände wie Paralia Mpouka in Griechenland, Kassiopi an der albanischen Riviera oder der französische Plage de la Vernette repräsentieren Europa in den Top 5. Auch der türkische Strand Kaputas und Spaniens Strand Los Lances unterstreichen das europäische Farbspektakel. Die Studie bietet eine neue Perspektive auf die hiesigen Urlaubsfavoriten und lädt dazu ein, in bisher unentdeckte Blauwelten einzutauchen – ein leuchtender Ansporn für die bevorstehenden Sommerpläne.

Wissenschaft trifft auf Urlaubsträume

Die Methodik von CV Villas beweist, dass Objektivität und Urlaubsträume sich nicht ausschließen müssen. Während in den sozialen Medien oft gefilterte und bearbeitete Bilder die Realität verzerren, liefert die Farbanalyse von natürlichen Aufnahmen eine wissenschaftliche Grundlage für die Entscheidung, wo man die Füße am besten ins kristallklare Nass taucht.