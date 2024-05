Gigantische 3D-Pizza-Werbetafel verblüfft Wien! (VIDEO)

Wien erhält eine große Werbetafel, die die Autofahrer zum Staunen bringt: Eine beeindruckende, 3D-gestaltete Pizza zieht die Blicke auf sich und sorgt für Aufsehen. Die „Mio-Pizza“ scheint fast so real, dass man meinen könnte, eine echte Pizza vor sich zu haben. „Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen – nur abgewandelt“, schrieb eine Nutzerin unter dem Video, das die ungewöhnliche Werbetafel zeigt.

Mio Pizzeria Donauzentrum, die selbst das Video geteilt hat, kommentierte es mit den Worten: „Mama ‚MIO‘! So sieht es aus, wenn Träume wahr werden!“. Diese Aussage spiegelt das aufsehenerregende Marketingkonzept wider, das die Pizzeria verfolgt.

Der Wiener Pizzabäcker Antonio Arino hat ebenfalls Grund zur Freude: Er ist der neue Europameister im Pizzabacken! Am 12. März überzeugte er die Jury in Hamburg mit seinem außergewöhnlichen handwerklichen Geschick und sicherte sich den begehrten Titel.

Traum verwirklicht

Die Pizzeria „Mio“ im Westfield Donauzentrum ist inzwischen zur ersten Anlaufstelle für authentische neapolitanische Pizza in Wien geworden. Antonio Arino, ein 38-jähriger gebürtiger Neapolitaner, hat seinen Traum verwirklicht und sich als führender Pizzabäcker etabliert.

Sein Weg zur Meisterschaft begann vor 20 Jahren an der Hotelfachschule, wo er ein intensives fünfjähriges Studium als Koch absolvierte. In den darauffolgenden Jahren sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Gastronomie, insbesondere als Koch und Pizzabäcker.

Antonio Arino hat nicht nur seinen Gästen ein einzigartiges Geschmackserlebnis beschert, sondern auch auf europäischer Ebene neue Maßstäbe gesetzt. Seine Leistung zeugt von seinem Talent und seiner Hingabe zur Kunst des Pizzabackens. Die 3D-Pizza-Werbetafel und sein Titel als Europameister sind ein weiterer Beweis dafür, dass Arino ein Meister seines Fachs ist und die Pizzeria „Mio“ einen festen Platz in Wiens Gastronomieszene eingenommen hat.