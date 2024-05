Verkauf ist fix: Was passiert jetzt mit den Jet-Tankstellen?

Eine signifikante Veränderung zeichnet sich auf dem österreichischen Energie- und Tankstellenmarkt ab. Der US-amerikanische Energiegigant Phillips 66 hat Pläne veröffentlicht, die den Verkauf seines lokalen Tankstellennetzes betreffen. In einer aktuellen Mitteilung zum Quartalsbericht bietet das Unternehmen alle 162 JET-Tankstellen in Österreich zum Verkauf an. Dieser Schritt wurde zunächst von der „Kronen Zeitung“ in den Fokus der medialen Öffentlichkeit gerückt.

Die Entscheidung des Konzerns, sich von seinen Tankstellen in Österreich zu trennen, ist Teil einer umfassenderen Strategie, sich weltweit von Geschäftsbereichen zu verabschieden, die nicht mehr zum Kerngeschäft zählen. Von dieser Maßnahme sind auch die rund 800 Tankstellen in Deutschland betroffen. Mark Lashier, der CEO von Phillips 66, gab bekannt, dass der Verkaufsprozess für das Einzelhandelsgeschäft in beiden Ländern kürzlich eingeleitet wurde. Diese Ankündigung markiert einen bedeutenden Schritt für das Unternehmen, das damit seine Ressourcen neu ausrichten möchte.

Markt in Österreich

In Österreich hat sich JET eine relevante Position im Tankstellensegment erarbeitet und belegt den fünften Platz im Betreiber-Ranking, hinter den etablierten Größen wie ENI, BP, OMV und Shell. Die geplante Desinvestition betrifft somit einen wesentlichen Teil des österreichischen Tankstellenmarktes. Die genauen Details zum Ablauf und den finanziellen Konditionen des Verkaufsprozesses bleiben jedoch noch offen. Interessenten und Marktbeobachter warten gleichermaßen auf konkretere Informationen zu Zeitrahmen und Preisvorstellungen des Energiekonzerns.

Der beschriebene Strategiewechsel von Phillips 66 deutet auf eine bemerkenswerte Veränderung innerhalb des Energiehandels hin, deren Auswirkungen auf den österreichischen Markt noch zu beobachten sind.