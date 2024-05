Acht Mädchen vergewaltigt – 24 Männer verurteilt (FOTOS)

In Leeds wurde ein bedrückendes Kapitel britischer Kriminalgeschichte geschlossen: Ein Gericht verurteilte in insgesamt fünf Verfahren 24 Männer in Summe zu einer Freiheitsstrafe von 346 Jahren. Sie waren bezichtigt, acht Mädchen systematisch missbraucht und vergewaltigt zu haben. Die Taten, die sich in den Jahren 1999 bis 2012 ereigneten, wurden durch die Operation „Tourway“ der West Yorkshire Polizei ans Licht gebracht.

Prozessmarathon

Über zwei Jahre erstreckten sich die Prozesse, die letzten Verurteilungen fielen am letzten Freitag. Dieses finale Urteil ist das Ergebnis einer unaufhaltsamen Ermittlungsarbeit, die im Jahr 2015 mit ersten Hinweisen begann und mit der Festnahme aller Beschuldigten in 2018 gipfelte. Die Anklagen folgten zwei Jahre später.

Die Stärke der Opfer

Die nun erwachsenen Opfer wurden von einem Polizeisprecher gelobt: „Ihr Mut, sich zu melden und die Täter zu identifizieren, hat es uns ermöglicht, gegen Männer vorzugehen, deren Straftaten und Verhalten nur als äußerst abscheulich beschrieben werden können.“ Die Geschworenen mussten sich über zwei Jahre hinweg „Einzelheiten über absolut schockierende Straftaten“ anhören. Sie erfuhren, wie die Täter die Mädchen auf „unglaublich gefühllose und erniedrigende Art und Weise“ behandelten.

Unfassbarer Missbrauch

„Entsetzlichen sexuellen Missbrauch in einem Ausmaß, das kaum zu glauben ist“ – diese Worte des Polizeisprechers umreißen nur unzureichend das Leid, das über dreizehn Jahre den Opfern zugefügt wurde. Die Täter sahen ihre Opfer als „wehrlose Waren“, die nach Belieben gehandelt und genutzt wurden.

Er hofft darauf, dass die Frauen „einen gewissen Abschluss und Genugtuung finden können“. Vor allem da ihre Mithilfe entscheidend dazu beigetragen hat, die umfangreichen und äußerst anspruchsvollen Untersuchungen letztendlich erfolgreich abzuschließen.

Gerechtigkeit und Hoffnung

Die Täter, heute im Alter zwischen 37 und 53 Jahren, wurden zur Rechenschaft gezogen. Ein 25. Angeklagter wurde nach dem Prozess auf gerichtliche Anordnung in einer medizinischen Einrichtung untergebracht. Die verhängten Strafen reichen von viereinhalb bis 30 Jahren.

Die Täter wurden für eine Vielzahl von Verbrechen verurteilt, darunter Körperverletzung, Vergewaltigung und Beihilfe zur Vergewaltigung. Verurteilungen hab es auch dafür, dass sie Kinder zu sexuellen Aktivitäten angeleitet haben und Unzucht mit Minderjährigen begingen. Details zum Alter der Opfer zur Zeit des Missbrauchs sind nicht öffentlich gemacht worden.

