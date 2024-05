Hanuma kocht: Gebackene Bananen

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Sie sind das absolute Must-Have in so ziemlich jedem China-Restaurant. Wusstet ihr aber, dass man gebackene Bananen ganz einfach selbst herstellen kann, ohne exotische Zutaten und Schnickschnack? Das heutige Video ist genau so kurz und einfach wie das Rezept – das Ergebnis allerdings wird eure Erwartungen übertreffen, versprochen!

Zutaten für 2-3 Personen

3-4 Bananen (reif, aber nicht zu reif/matschig)

100 g Mehl

1 TL Backpulver

2 TL Zucker

Prise Salz

130 ml kaltes Wasser

ca. 1-1,5 l Öl zum Ausbacken

Zubereitung

1) Zunächst alle trockenen Zutaten verrühren. Dann das Wasser zügig einrühren. Mit einem Schneebesen in der Mitte starten und nach außen hin vorarbeiten. So entstehen keine Klümpchen.

2) In einem mittelgroßen Topf das Öl auf höchster Stufe erhitzen. Tunkt ihr einen Schaschlikspieß oder Zahnstocher hinein, sollten sich drumherum viele Bläschen bilden. Danach reduziert ihr die Hitze auf Stufe 6-7 von 9.

3) Schält die Bananen und schneidet sie in mundgerechte Stücke. Tunkt sie in den vorbereiteten Backteig, lasst sie ein wenig abtropfen und legt sie vorsichtig ins heiße Fett. Sie brauchen ca. 3-5 min, bis sie goldgeld sind.

4) Danach herausnehmen und auf einen mit Küchenrolle ausgelegten Teller legen, um das überschüssige Fett aufzusaugen.

5) Warm servieren und dabei mit reichlich Honig beträufeln. Mahlzeit!