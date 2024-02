Hanuma kocht: Fluffige Zimtschnecken

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Als wir mal vor langer Zeit auf einer unserer Städtereisen Zimtschnecken bei einer berühmten Zimtschnecken-Kette aßen, wusste ich, irgendwann muss ich die kopieren, egal wie. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht, aber jetzt ist es so weit: ich präsentiere euch die besten, luftigsten und saftigsten Zimtschnecken, die ich jemals gebacken habe. Haltet euch an die Angaben im Rezept und die Tipps im Video und diese Zimtschnecken werden euch vom Hocker hauen – versprochen.

Teig

600 g Weizenmehl (in Ö Typ W480, in D 405)

Prise Salz

350 ml Buttermilch*

(*alternativ 250 g Joghurt + 100 ml Milch verwenden)

50 g Zucker

½ Würfel Frischhefe (=20 g)

oder 1 Pkg. Trockenhefe (=7 g)

1 Ei Gr. M auf Zimmertemp.

70 g Butter, geschmolzen

Füllung:

80 g sehr weiche Butter

150 g braunen Zucker

2 geh. TL Zimt (=5 g)

Zum Übergießen:

80 ml Sahne

Topping:

50 g weiche Butter

70 g Puderzucker

Vanille

150 g Frischkäse auf Zimmertemp.

20 ml Milch auf Zimmertemp.

Zubereitung

1) Vermischt das Mehl mit dem Salz in einer Rührschüssel.

2) Erwärmt die Buttermilch, bis sie lauwarm ist und löst darin den Zucker und die Hefe auf. Danach rührt ihr das Ei ein. Achtung: beim Erwärmen gerinnt das Eiweiß und es trennen sich die Zutaten in der Buttermilch voneinander, aber keine Angst – das ist ganz normal.

3) Gebt die feuchten Zutaten zum Mehl dazu, zusammen mit der geschmolzenen Butter (diese darf nur lauwarm sein, nicht heiß).

4) Verknetet einen weichen, leicht klebrigen Teig. Je länger ihr knetet, umso weicher werden die Schnecken später. Ich verwende meine Küchenmaschine und lasse sie auf mittlerer Stufe etwa 5-8 min kneten.

5) Gebt den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche und knetet ihn nochmals kurz durch. Gebt ihn in eine leicht befettete Schüssel und deckt sie ab. Lasst den Teig an einem warmen Ort 50-60 min gehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

6) Nach der Gehzeit, die Backform (40 x 30 cm) befetten und die Zutaten für die Füllung bereitstellen. Die Butter sollte weich bzw. cremig sein. Zucker und Zimt miteinander vermischen.

7) Den Teig ausrollen auf die Form und Größe eines Rechtecks (ca. 45 cm lang, 40 cm breit). Danach mit der Butter bestreichen und mit der Zucker-Zimt-Mischung bestreuen. Von der langen Seite aus straff aufrollen. Die Rolle ist ca. 60 cm lang. Diese danach mithilfe eines Fadens in 12 gleich große Stücke aufteilen, jedes ist ca. 5 cm breit.

8) Legt die Schnecken in die vorbereitete Backform und lasst sie abgedeckt und bei Zimmertemp. noch etwa 25-30 min gehen. Heizt in dieser Zeit den Ofen auf 180 Grad O/U Hitze vor. Übergießt/bestreicht jede Schnecke mit der Sahne und backt sie ca. 25-30 min lang.

9) Nehmt sie aus dem Ofen und lasst sie abkühlen, bis sie nur lauwarm sind. Fürs Topping verrührt ihr zunächst Butter, Puderzucker und Vanille. Gebt 1-2 TL von der Milch dazu. Danach folgen der Frischkäse und die restliche Milch. Bestreicht die Schnecken damit und lasst sie euch schmecken!

Tipps:

1) Wenn ihr nicht alle Schnecken an 1 Tag verputzt: gut abdecken und kühl stellen. Am nächsten Tag 20-30 Sekunden in der Mikrowelle bei 800 Watt erwärmen. Danach mit dem Topping bestreichen und genießen.

2) Statt dem Frischkäse-Topping einfach Puderzucker + Milch oder Puderzucker und Zitronensaft vermischen, bis ihr eine cremige Paste bekommt. Die Glasur wird fest und ist dadurch besonders handlich.

3) Ihr könnt auch weniger Hefe verwenden: nur 10 g Frischhefe oder 4 g Trockenhefe. Die Gehzeit verlängert sich dadurch auf ca. 1 h und 15-30 min.