Hanuma kocht: Balkanpita mit Spinat „Zeljanica“

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Balkan-Pita hat nichts mit Pita-Brot zu tun. Dabei geht’s am Balkan immer um ein Gericht, das aus Yufka- bzw. Filoteig-Schichten und verschiedenen Füllungen besteht. Den Teig kann man selbst herstellen oder fertig kaufen. Dann geht es noch schneller. Wie man sie mit Käse zubereitet, hab ich euch in meinem Sirnica-Video gezeigt. Außerdem gibt es noch eine Version mit Rauchfleisch und Kartoffeln oder Zucchini. Heute gibt’s die Variante mit Spinat. Ganz einfach, schnell und noch dazu vegetarisch!

Zutaten für 4 Personen

1 Pkg. Yufka bzw. Filo- oder Strudelteig (450-500 g)

500 g frischen Spinat

2 Zwiebeln

2 TL Salz

500 g Hüttenkäse

250 g Sauerrahm

350 ml Sahne

4 Eier Gr. M

2 TL Salz, ¼ TL Pfeffer

Zum Übergießen

200 ml Wasser + 1 EL Butter

1) Den Spinat in Streifen schneiden. Falls ihr Babyspinat verwendet, müsst ihr die Stiele nicht entfernen, bei den größeren Spinatblättern mit holzigeren Enden, solltet ihr diese vorab wegschneiden.

2) Die Zwiebeln in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne kurz anschwitzen. Sobald sie schön duften, vom Herd nehmen und über dem Spinat verteilen. Alles mit 2 TL Salz würzen und gut vermengen.

3) In einer Schüssel miteinander verrühren: Hüttenkäse, Sauerrahm, Eier, Sahne, Salz und Pfeffer.

4) Von der Gesamtmenge an Yufkateig, 2 schöne Blätter zur Seite legen. Die brauchen wir am Ende wieder. Den Rest auf die Formgröße (30 x 40 cm) zuschneiden.

5) Den Boden der Form befetten und das erste Blatt hineinlegen. Ruhig auch die kleinen Reste und unschönen Blätter verwenden (siehe Video). Die Käse-Mischung kräftig umrühren und davon ca. 2-3 kleine Schöpfer auf dem Blatt verteilen. Darauf etwas Spinat, dann das nächste Blatt, wieder Käse-Sauce und Spinat und ein Yufka-Blatt usw., bis ihr alle Blätter und Füllungen verbraucht habt.

6) Zum Schluss bleiben euch noch die 2 Blätter, die ihr auf die Seite gelegt habt. Sie bilden die letzte Schicht und werden leicht überlappt aufgelegt. Den überstehenden Teig drückt ihr mithilfe eines Messers zwischen Form und Teig.

7) Bestreicht die Zeljanica mit etwas Öl. Sie wird bei 220°C Ober-/Unterhitze 35-40 min gebacken oder bei 200°C Umluft ca. 30 min. Sie sollte oben goldgelb sein und sich leicht aufgeblasen haben. Sollte sie bereits nach 15-20 min recht dunkel werden, könnt ihr sie mit Alufolie abdecken und weiterbacken.

8) In der Zwischenzeit Wasser und Butter kurz aufkochen. Die Zeljanica mehrmals an der Oberfläche einstechen und mit der heißen Mischung übergießen. Für weitere 5-8 min in den Ofen stellen. Danach noch heiß servieren. Sie schmeckt allerdings auch ausgekühlt prima.