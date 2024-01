Hanuma kocht: Ischler Plätzchen/ Isleri

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Ischler Törtchen sind eine österreichische Spezialität, die in den 50er-Jahren von der Konditorei Zauner in Bad Ischl kreiert wurde. Ihrem Erfinder, dem deutschen Konditor Richard Kurth, wurde dafür 1958 eine Goldmedaille verliehen. Sie zählen zum Tee- und Weihnachtsgebäck und sind mittlerweile im deutschsprachigen Raum sehr bekannt, aber auch am Balkan (Išleri). Von den Törtchen existieren viele Variantionen. Der Klassiker besteht aus zwei Mürbeteigkreisen mit einer Schokoladencremefüllung. Das Ganze ist mit einer Schoko-Glasur überzogen und für die Deko werden Pistazien verwendet. Mit meiner Schritt-für-Schritt Anleitung gelingen sie auch Anfängern.

Zutaten für den Teig (für ca. 45 Stück)

250 g weiche Butter

80 g Puderzucker

1 Msp. Vanillepulver oder 1 Pkg. Vanillezucker

1 Eigelb Gr. M

100 g gemahlene Mandeln

ca. 360 g Mehl

Füllung:

100 g Erdbeer,- Ribisel- oder Himbeermarmelade

150 g weiche Butter

100 g Zartbitterschokolade

Rumaroma (optional)

Deko:

350 g Zartbitterschokolade + 1 geh. EL Kokosfett (alternativ fertige Schokoglasur)

gehackte Pistazien, Cranberrys, Kokos, Mandeln, Haselnüsse, Goldpulver

Zubereitung Kekse

1) Gebt Butter, Puderzucker, Vanille, Eigelb und Mandeln in eine Rührschüssel und mixt alles cremig.

2) Gebt portionsweise das Mehl dazu. Knetet nur so lange, bis sich ein kompakter Teigklumpen gebildet hat.

3) Teilt den fertigen Teig auf zwei Hälften auf. Jede wird flachgedrückt (so kühlen sie schneller aus) und in Frischhaltefolie gewickelt. Stellt den Teig für 1-2 Stunden kühl oder sogar über Nacht.

4) Danach ist der Teig fest und brüchig. Brecht ihn in Stücke, erwärmt ihn ein wenig mit den Handinnenflächen und rollt ihn auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ca. 3-4 mm dick aus. Zu dünn sollte er nicht sein, da die Kekse sonst schnell verbrennen.

5) Stecht Kreise mit ca. 4 cm Durchmesser aus. Legt sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech und heizt den Backofen auf 175 Grad O/U Hitze vor.

6) Da vom Ausstechen Reste bleiben, sammelt ihr diese und knetet sie am Ende zu einem Fladen zusammen. Diesen wickelt ihr in Frischhaltefolie und gebt ihn wieder in den Kühlschrank. Auch wenn es nur 15-20 min sind, je kühler der Teig, umso besser lässt er sich verarbeiten. Mit der zweiten, in Folie gewickelten Hälfte, geht ihr gleich vor.

7) Backt die runden Kekse ca. 10-12 min lang. Behaltet sie im Auge, da sie, je nach Ofen, schnell dunkel werden können. Sie sollten nur am Rand leicht goldgelb sein. Nach dem Backen wartet ihr ein paar Minuten. Danach nehmt ihr sie vorsichtig vom Blech, dreht sie um und lasst sie auf einem Tablett auskühlen.

Zubereitung Füllung und Deko

8) Erwärmt die Schokolade für die Füllung über einem leicht köchelnden Wasserbad. Lasst sie danach bei Zimmertemp. auskühlen.

9) Mixt die Butter, die ausgekühlte Schokolade (hat eine Konsistenz wie Nuss-Nougat-Aufstrich) und nach Wunsch etwas Rumaroma cremig. Füllt die Creme in einen Spritzbeutel um. Erhitzt die Marmelade und füllt sie ebenfalls in einen Spritzbeutel um.

10) Legt die Kekse mit der Oberseite nach unten auf ein Tablett. Setzt auf jeden in die Mitte mit dem Spritzbeutel einen Klecks Marmelade und verstreicht diese grob. Darauf dann ein Tupfen Creme. Mit den anderen Keks-Hälften wird die Füllung verschlossen, wie ein Sandwich. Leicht andrücken, bis sich die Creme verteilt hat. Sie sollte jedoch nicht am Rand herausschauen. Für mind. 1 Stunde kühl stellen.

10) Für die Glasur Schokolade und Kokosfett über einem Wasserbad erhitzen. Danach die Schokolade abkühen lassen, bis sie nur noch lauwarm bzw. lippenwarm ist.

11) Taucht jeden Keks in die Schokolade ein und lasst ihn gründlich abtropfen. Setzt die Kekse mit Abstand zueinander auf ein mit Backpapier belegtes Tablett. Dekoriert sie mit Pistazien, Cranberries und Nüssen uvm., solange die Schokolade noch weich ist. Lasst sie bei Zimmertemp. auskühlen und danach im Kühlschrank für mind. 1-2 h.

Tipp:

Lagert sie so, dass ihr zwischen den Schichten kleine Stücke Backpapier auslegt. So kleben sie nicht aneinander. Lagert sie in Metallboxen, die ihr mit Küchenrolle auslegt an einem kühlen und trockenen Ort. Haltbarkeit: mind. 3 Wochen.