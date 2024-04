Knaller: 1.000 Jet-Tankstellen werden verkauft

Wie ein Paukenschlag in der Energiebranche hallt die Nachricht durch die Medien: Phillips 66, ein Schwergewicht auf dem internationalen Ölmarkt, veräußert sein gesamtes Netzwerk an „Jet“-Tankstellen in Österreich und Deutschland. Mit insgesamt 977 Standorten steht ein bedeutender Einzelhandelssektor vor einem einschneidenden Wandel.

Mark Lashier, CEO von Phillips 66, bestätigt den Schritt und gibt an, dass der Verkauf im Einklang mit der Unternehmensstrategie stehe, sich von Geschäftsbereichen zu trennen, die nicht zum Kerngeschäft zählen. Dieser Prozess markiert nicht nur eine Umstrukturierung innerhalb des Konzerns, sondern spiegelt auch einen tiefgreifenden Wandel in der gesamten Branche wider.

In einer Welt, die sich zunehmend grüneren Energiequellen zuwendet, scheinen klassische Tankstellen aus einer vergangenen Ära zu stammen. Phillips 66 unterstreicht diese Entwicklung durch die Umwandlung einer seiner Raffinerien nahe San Francisco in eine Produktionsstätte für erneuerbare Energien. Die Zeichen stehen auf Innovation und Nachhaltigkeit.

Hoffnung für Wasserstoff-Zukunft

Doch der Abschied von den traditionellen „Jet“-Tankstellen bedeutet nicht das Ende der Präsenz von Phillips 66 in Deutschland und Österreich. Bis zum Jahr 2026 plant das Unternehmen, ein ambitioniertes Netz von Wasserstofftankstellen zu etablieren – ein klares Bekenntnis zu zukunftsorientierten Kraftstoffalternativen.

Kontinuität trotz Umbruch

Hedwig Doloszeski, Geschäftsführerin des Fachverbands der Mineralölindustrie, sieht den aktuellen Umbruch gelassen. Sie betont, dass keine gravierenden Auswirkungen auf die Kunden zu erwarten sind und dass die Tankstellen voraussichtlich weiterbetrieben werden, sofern sich Käufer finden. Somit scheint es, als bliebe die vertraute Infrastruktur für die Verbraucher trotz des Wandels erhalten.