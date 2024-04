Diese Branchen bekommen jetzt eine fette Gehaltserhöhung

In Hotels und Gasthäusern Österreichs werden nicht nur die Teller neu arrangiert, sondern auch die Arbeitsbedingungen für das Servicepersonal verbessert: Eine kürzlich getroffene Vereinbarung zwischen der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und der Gewerkschaft vida verspricht höhere Löhne und bessere Rahmenbedingungen. Das Ziel ist es, die Attraktivität der Branche zu steigern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Das Jahr 2024 bringt für Angestellte in der Gastronomie und Hotellerie eine deutliche Gehaltserhöhung mit sich. Im Mai steigen die Löhne um sechs Prozent, und im November folgt eine weitere Erhöhung um zwei Prozent. Im folgenden Jahr hängt die Lohnerhöhung von der Inflationsrate des aktuellen Jahres ab, zu der ein zusätzliches Prozent hinzukommt. Ab dem 1. Mai 2025 wird außerdem ein Mindestlohn von 2.000 Euro brutto eingeführt. Diese und weitere positive Entwicklungen wurden von der Gewerkschaft und der WKÖ bekannt gegeben.

Freizeit & Zuschläge

Arbeitnehmer in der Branche können ab sofort mindestens zwölf Sonntage im Jahr frei nehmen. Zudem gibt es einen neuen Zuschlag für diejenigen, die ihre Schicht nach Mitternacht beenden. Bisher galt eine solche Regelung nur in bestimmten Bereichen wie der Nachtgastronomie. Bei den Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld wird eine Vereinheitlichung über alle Bundesländer hinweg angestrebt, und die Anspruchswartezeit reduziert sich auf einen Monat. Wer möchte, kann das Jubiläumsgeld außerdem in Form von Freizeit genießen.

Einheitliche Regelungen

Der vereinbarte Rahmen-KV betrifft rund 240.000 Arbeitnehmer und 6.460 Lehrlinge. „Ein Kollektivvertrag gilt für alle Betriebe einer Branche. Das bedeutet, dass jeder Betrieb im Land die vereinbarten Lohnerhöhungen akzeptieren und umsetzen muss“, erklärt Mario Pulker, Fachverbandsobmann Gastronomie in der WKÖ.

Teilzeit & Befristung

Das Übereinkommen bietet auch Arbeitgebern Vorteile. Der Durchrechnungszeitraum für Teilzeitbeschäftigte wird auf bis zu 26 Wochen verlängert und bei befristeten Verträgen auf bis zu neun Monate, was eine flexiblere Handhabung von Arbeitszeiten ermöglicht. Die Verlängerung befristeter Verträge wird ebenfalls erleichtert, und das erste Beschäftigungsmonat gilt künftig automatisch als Probemonat.

Berend Tusch, Fachvorsitzender der Gewerkschaft vida, betont: „Unser gemeinsames Ziel ist es, neben anderen Branchen attraktiver zu werden, damit wir nicht Menschen aus anderen Ländern holen müssen, um in der Gastronomie und Hotellerie zu arbeiten.“