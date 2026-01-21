KOSMO KOSMO
Großfahndung

Bankräuber hält Polizei in Atem – Großfahndung in Niederösterreich

FOTO: iStock/Elmar Gubisch
1 Min. Lesezeit |

Dramatische Szenen in Niederösterreich: Ein Unbekannter überfiel eine Raiffeisenbank in Haringsee und löste einen Großeinsatz der Polizei aus.

Am Mittwoch wurde eine Raiffeisenbank-Filiale in Haringsee (Niederösterreich) zum Ziel eines Banküberfalls. Die niederösterreichische Landespolizei hat den Vorfall offiziell bestätigt. Der Täter befindet sich derzeit auf der Flucht.

⇢ Millionen-Coup durch die Wand: Profis räumen 3300 Schließfächer leer

Polizei-Großeinsatz

Die Exekutive hat einen Großeinsatz eingeleitet und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Weitere Informationen zu diesem Vorfall werden in Kürze folgen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
