Bankräuber hält Polizei in Atem – Großfahndung in Niederösterreich

Dramatische Szenen in Niederösterreich: Ein Unbekannter überfiel eine Raiffeisenbank in Haringsee und löste einen Großeinsatz der Polizei aus.

Am Mittwoch wurde eine Raiffeisenbank-Filiale in Haringsee (Niederösterreich) zum Ziel eines Banküberfalls. Die niederösterreichische Landespolizei hat den Vorfall offiziell bestätigt. Der Täter befindet sich derzeit auf der Flucht.

Polizei-Großeinsatz

Die Exekutive hat einen Großeinsatz eingeleitet und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Weitere Informationen zu diesem Vorfall werden in Kürze folgen.