Brüssel: Marokkaner setzen Ampel in Brand und greifen Polizei an

Nach dem Sieg Marokkos gegen Belgien bei der Weltmeisterschaft in Katar ist es am Sonntag in Brüssel zu Gewaltausbrüchen gekommen, teilte die belgische Polizei mit.

Mehrere Dutzend Menschen sind auf die Straße gegangen und hätten Angehörige der Sicherheitskräfte angegriffen.

Noch vor dem Ende des WM Spiels zwischen Marokko und Belgien seien mehrere Dutzend Menschen ins Zentrum von Brüssel marschiert, “um sich einen Showdown mit der Polizei zu liefern” und die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu bedrohen, fügte die Polizei hinzu. Die Brüsseler Polizei gab an, dass die Menge Pyrotechnik, Stöcke und Steine auf die Polizei warf und auch eine Ampel in Brand steckte.

Die Polizei reagierte mit Tränengas und Wasserwerfern. Insgesamt waren 100 Polizisten im Einsatz. Die Stadtverwaltung forderte die Bevölkerung auf, Teile der belgischen Hauptstadt zu meiden.